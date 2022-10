Agression dans un appartement de Gatineau: un homme arrêté pour tentative de meurtre

GATINEAU, Qc — Un homme a été arrêté dimanche en lien avec une agression survenue samedi soir dans un logement de la rue Berri, dans le quartier de Hull, à Gatineau.

Une accusation de tentative de meurtre sera soumise au Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP). L’homme de 37 ans devrait comparaître devant la Cour dimanche.

Une femme a aussi été arrêtée dans cette affaire, mais elle a été libérée sans accusation. La femme et l’homme accusé étaient dans un appartement de la rue Abigail dans le secteur de Hull tôt dimanche matin lorsqu’ils ont été transportés au poste du Service de police de la Ville de Gatineau (SPVG) afin d’être rencontrés par les enquêteurs.

Un homme de 63 ans a été victime d’une agression samedi soir. Les policiers se sont rendus dans un immeuble à logements vers 20h30 pour porter assistance au sexagénaire. Il a subi des blessures importantes selon le SPVG et il a été transporté dans un hôpital. Plus tard le soir même, il a reçu son congé de l’hôpital et il a été interrogé par les enquêteurs.

Selon les éléments recueillis par le SPVG, il s’agirait d’un événement ciblé. L’enquête se poursuit.