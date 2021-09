Agression dans une cellule: un agent raconte s’être fait bloquer le chemin

HALIFAX — Au procès de détenus accusés d’avoir tenté d’assassiner un prisonnier dans sa cellule de la Nouvelle-Écosse, on a entendu vendredi d’un agent correctionnel que deux prisonniers avaient clairement indiqué que les gardiens ne seraient pas autorisés à intervenir.

John Hawkins a raconté vendredi qu’alors que son personnel ordonnait à un mur de détenus de leur permettre d’entrer dans la cellule, il a entendu un prisonnier, Brian James Marriott, dire «Non» et un autre, Kaz Cox, ajouter : «Cela va se produire.»

Il a également témoigné que lorsqu’il est arrivé sur les lieux, une autre agente correctionnelle lui a dit qu’elle pensait qu’un meurtre était peut-être en cours.

Le juge au procès devant la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse a appris que les coups de poing et de couteau apparemment reçus par Stephen Anderson, qui s’est depuis remis de ses blessures, se sont produits en environ deux minutes et 45 secondes dans la nuit du 2 décembre 2019.

Six des 15 accusés subissent actuellement leur procès, tandis que huit autres, dont Cox et Marriott, doivent être jugés plus tard cet automne. Un 15e détenu fait face à un procès séparé.

Les six premiers accusés sont Jacob Lilly, Colin Ladelpha, Kirk Carridice, Wesley Hardiman, Omar McIntosh et Matthew Lambert.

Les 15 accusés font face à des accusations de complot en vue de commettre un meurtre, de tentative de meurtre, de séquestration, de voies de fait graves, de voies de fait armées et d’entrave à un agent de la paix, et Lilly fait également face à une accusation de voies de fait contre un agent de la paix.