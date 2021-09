Agression par des codétenus dans une cellule en N.-É.: un agent témoigne au procès

HALIFAX — Au procès de détenus accusés d’avoir violemment battu un prisonnier dans sa cellule, en Nouvelle-Écosse, il y a deux ans, on a entendu jeudi le témoignage d’un gardien qui a affirmé avoir été dissuadé par un détenu d’intervenir avec du gaz poivré.

L’agent Matthew Hicks a soutenu que le détenu Jacob Lilly lui avait retiré la main posée sur son étui de vaporisateur de gaz poivré et l’avait sommé de ne pas l’utiliser, lors de l’agression présumée à l’établissement à sécurité moyenne Central Nova, à Dartmouth, le 2 décembre 2019.

M. Hicks a déclaré jeudi au procès en Cour suprême de la Nouvelle-Écosse qu’il entendait le bruit obsédant de coups de pied et de «piétinements» dans la cellule à quelques mètres de lui.

Les preuves vidéo présentées au procès ont montré qu’un important groupe de détenus ont empêché délibérément les agents correctionnels d’atteindre la victime, Stephen Francis Anderson, qui s’est depuis remis de ses blessures.

L’agent Hicks a expliqué jeudi qu’il avait pris ensuite une dizaine de semaines de congé de maladie à cause du traumatisme subi en entendant cet épisode d’extrême violence qui a duré deux minutes et 45 secondes.

Les six premiers des 15 coaccusés dans cette affaire sont Lilly, Colin Ladelpha, Kirk Carridice, Wesley Hardiman, Omar McIntosh et Matthew Lambert. Ils font face à des accusations de complot en vue de commettre un meurtre, de tentative de meurtre, de séquestration, de voies de fait graves, de voies de fait armées et d’entrave à un agent de la paix. Lilly fait aussi face à une accusation d’agression contre un gardien.

Huit autres détenus également accusés dans cette affaire attendent un procès séparé, prévu plus tard cet automne; un 15e détenu, Sophon Sek, fait face aux mêmes accusations et subira lui aussi un procès distinct.

L’avocat de la défense de Lilly a suggéré lors du contre-interrogatoire, jeudi, qu’il s’agissait peut-être d’une autre personne qui avait arraché la main de l’agent Hicks du gaz poivré.