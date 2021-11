Agression sexuelle au collège St. Michael de Toronto: cinquième adolescent condamné

TORONTO — Un adolescent reconnu coupable d’avoir agressé sexuellement un autre élève d’une école secondaire catholique pour garçons à Toronto a été condamné mardi à deux ans de probation.

La juge avait reconnu l’adolescent coupable en juin de participation à une agression sexuelle et d’agression sexuelle armée, après qu’un autre adolescent a été sodomisé avec un manche à balai dans un vestiaire du collège St. Michael en 2018. Une accusation de voies de fait dans l’affaire avait été suspendue.

La juge Manjusha Pawagi a déclaré mardi qu’elle devait imposer une peine similaire à celles infligées à d’autres jeunes impliqués dans ce crime. Elle a également conclu que l’adolescent était un bon candidat pour une réhabilitation complète et qu’il était peu probable qu’il commette un autre crime.

La poursuite avait suggéré une peine de trois mois derrière les barreaux pour ce crime «violent et humiliant», alors que la défense avait demandé une probation de deux ans sans peine de prison, comme les quatre autres personnes qui ont plaidé coupables.

L’agression sexuelle avait été filmée sur un téléphone portable et largement partagée sur les réseaux sociaux, avant que la police n’ouvre une enquête.

L’accusé avait fait face aux mêmes accusations pour un incident similaire contre un autre élève en octobre 2018, mais elles ont été retirées plus tôt cette année, devant l’insuffisance de preuves.

Ces agressions ont eu un retentissement dans tout le pays et ont déclenché un vaste débat sur les «initiations» dans le milieu du sport chez les jeunes. La police a finalement porté des accusations contre sept élèves de St. Michael, mais les a plus tard retirées pour deux adolescents. La cause de mardi était la dernière à se clore dans cette affaire. L’identité des accusés ne peut être divulguée en vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents.