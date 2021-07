Agression sexuelle: la victime présumée d’un policier témoigne

MONTRÉAL — L’avocat d’un policier de Montréal jugé pour agression sexuelle a contre-interrogé mardi la victime présumée, qui a insisté sur le fait qu’elle avait peur et n’avait pas accueilli favorablement les avances du policier.

Le policier de Montréal Roger Fréchette fait face à un chef d’accusation d’agression sexuelle contre une femme de l’Ontario qui était en visite à Montréal en février 2019. Il est le premier policier à être accusé après une enquête indépendante menée par l’organisme de surveillance de la police du Québec, le Bureau des enquêtes indépendantes.

La femme a déclaré qu’elle était vraiment effrayée lors de sa deuxième et dernière journée à la barre.

La victime présumée est une femme d’une quarantaine d’années dont l’identité est protégée par une interdiction de publication.

Elle était en visite à Montréal avec son petit-ami de l’époque pour un week-end de la Saint-Valentin lorsqu’ils ont été arrêtés au centre-ville parce qu’ils se disputaient dans la rue après une nuit de beuverie. Elle a témoigné avoir été brutalement arrêtée par des agents du Service de police de la Ville de Montréal et transportée dans un centre de détention du centre-ville, et elle a raconté que son ex-petit ami avait été arrêté pour avoir enfreint des conditions du tribunal.

La femme a déclaré au tribunal qu’après avoir été libérée du centre de détention quelques heures plus tard, Roger Fréchette, qui n’était pas en service, a insisté pour la ramener dans sa chambre d’hôtel. Elle a dit qu’il l’avait suivie dans sa chambre et qu’il l’a pelotée, lui a léché le cou, saisi les parties intimes et mis sa main sur son entrejambe.

L’avocat de Roger Fréchette, Félix Rémillard-Larose, a interrogé la femme sur des incohérences présumées entre son témoignage et la version des événements qu’elle a donnée aux enquêteurs dans une déclaration enregistrée environ 10 jours après l’incident. Maître Rémillard-Larose a demandé pourquoi certains détails sur les attouchements présumés n’avaient été révélés que lors de son témoignage lundi.

«J’ai eu beaucoup de temps pour réfléchir à certaines choses», a répondu la femme.

Elle avait déclaré au tribunal lundi qu’elle avait souffert de stress post-traumatique avant son arrestation en 2019 à Montréal et a déclaré qu’elle ne se souvenait pas de conversations spécifiques avec Roger Fréchette ni de la séquence des événements dans la chambre d’hôtel.

C’est pendant sa détention qu’elle a rencontré pour la première fois Roger Fréchette, alléguant qu’à plusieurs reprises, il avait fait des commentaires sur son apparence et ses parties intimes alors qu’elle était partiellement nue dans une cellule.

Bien qu’elle ait qualifié son comportement d’effrayant, elle a déclaré au tribunal mardi qu’elle n’avait signalé le comportement de Roger Fréchette à aucun de ses collègues ou de ses supérieurs lorsqu’elle était en détention ou après sa libération.

«Mais les choses qui se sont produites se sont produites», a-t-elle affirmé à la juge de la Cour de Québec, Lori Renée Weitzman.

Roger Fréchette, a-t-elle déclaré, l’a conduite à sa chambre d’hôtel, où à un moment donné, elle a dit qu’elle avait demandé sarcastiquement à l’accusé quelles étaient ses intentions. Elle a mentionné qu’il lui avait dit qu’il ne pouvait pas avoir de liaison, qu’il était marié et qu’il avait quatre enfants et qu’il pouvait se faire virer. La victime présumée a déclaré qu’elle posait la question de manière sarcastique, mais qu’elle essayait également d’évaluer la situation, qu’elle a qualifiée de terrifiante.

«Je testais les eaux pour voir dans quel niveau de danger j’étais», a-t-elle déclaré en ajoutant qu’à un moment donné dans la nuit, Roger Fréchette avait quitté la chambre d’hôtel.

Le procès devrait durer toute la semaine.