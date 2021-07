Agression sexuelle: Michel Venne en appel du verdict de culpabilité

QUÉBEC — L’ex-directeur et fondateur de l’Institut du Nouveau Monde (INM), Michel Venne, en appelle du verdict de culpabilité prononcé à son endroit par le juge Stéphane Poulin pour agression sexuelle et exploitation sexuelle de Léa Clermont-Dion.

Michel Venne, aussi ex-journaliste au quotidien Le Devoir, avait été reconnu coupable le 23 juin dernier au palais de justice de Québec et arrivait à la limite du délai de 30 jours pour interjeter appel.

La démarche survient alors qu’il est toujours en attente de sa peine pour les gestes reprochés.

Bien que les noms de victimes soient généralement frappés d’un interdit de publication dans les cas d’agression sexuelle, à plus forte raison lorsque la victime était mineure au moment des événements reprochés, dans ce cas-ci c’est l’auteure et réalisatrice qui avait demandé que soit levée l’ordonnance afin de pouvoir s’exprimer publiquement sur ce qui lui était arrivé.

La jeune femme n’était âgée que de 17 ans au moment des faits, en 2008. Elle avait porté plainte en 2017, reprochant à Michel Venne de l’avoir agressée à deux reprises, une première fois dans un taxi et une deuxième devant l’endroit où elle habitait à Québec. Michel Venne, aujourd’hui âgé de 61 ans, était alors directeur de l’INM et Léa Clermont-Dion était stagiaire à l’école d’été de l’Institut.

L’affaire avait fait grand bruit en raison de la notoriété de l’accusé, mais aussi parce que l’ex-ministre et ex-animatrice Lise Payette était intervenue en sa faveur, pressant Léa Clermont-Dion de ne pas porter plainte. Mme Payette lui avait fait signer une lettre disculpant l’accusé. Plus tard, la jeune femme avait appelé Lise Payette et enregistré la conversation dans laquelle cette dernière disait lui avoir fait signer la lettre pour préserver sa carrière à elle et protéger la famille de M. Venne.

Erreurs de droit

Comme c’est la norme dans ce genre d’appel, les avocats de Michel Venne invoquent des erreurs de droit du juge Poulin, notamment dans son évaluation des témoignages de l’accusé et de la victime.

Ils estiment également que le juge a erré dans son appréciation des démarches et de la lettre de Mme Payette de même que de ses propos dans l’enregistrement téléphonique. Me Lida Sara Nouraie et Me Nicholas Saint-Jacques croient notamment que la lettre de Mme Payette aurait dû permettre de soulever un doute raisonnable dans l’esprit du magistrat.