Agressions aléatoires d’août 2022 à Winnipeg: mort d’une 3e victime le mois dernier

WINNIPEG — Une troisième personne est morte le 3 mars dernier après qu’une série d’agressions aléatoires soit survenue sans raison apparente, l’été dernier, à Winnipeg.

Troy Baguley, un homme qui était âgé de 51 ans, est mort dans un hôpital des suites des blessures subies lors d’une de ces agressions survenues près de sept mois plus tôt.

Danielle Ballantyne, qui avait 36 ans, de même qu’un homme de 54 ans, Marvin Felix, qui utilisaient tous deux un fauteuil roulant, ont aussi perdu la vie après avoir été attaqués dans le quartier de Point Douglas, le 22 août dernier. La mort de Marvin Felix s’est produite quatre jours plus tard, le 26 mars.

Les suspects de ces agressions violentes sont Tristan Colten Moose, qui est âgé de 21 ans, et trois adolescents âgés de 14, 15 et 16 ans. Ils ont été accusés de meurtre au second degré pour la mort de Troy Baguley.

La police de Winnipeg avait précédemment inculpé les jeunes de 15 et 16 ans de meurtre au premier degré pour la mort de Mme Ballantyne et de meurtre au deuxième degré pour la mort de Marvin Felix.

Vendre dernier, la police de Winnipeg a confirmé que les suspects ne connaissaient pas leurs victimes. Toutes les personnes arrêtées ont été placées en détention; aucune autre arrestation n’est prévue à propos de cette spirale meurtrière.