Agressions d’adolescentes: Ghislaine Maxwell est reconnue coupable

NEW YORK — L’ex-mondaine britannique Ghislaine Maxwell a été reconnue coupable mercredi d’avoir attiré des adolescentes pour qu’elles soient agressées sexuellement par le millionnaire américain Jeffrey Epstein.

Le verdict a clôturé un procès d’un mois dans lequel ont été présentés des récits sordides d’exploitation sexuelle de filles aussi jeunes que 14 ans, racontés par quatre femmes qui ont décrit avoir été maltraitées alors qu’elles étaient adolescentes dans les années 1990 et au début des années 2000 dans les somptueuses demeures de Jeffrey Epstein en Floride, à New York et au Nouveau-Mexique.

Les jurés ont délibéré pendant cinq jours entiers avant de déclarer Ghislaine Maxwell coupable de cinq des six chefs d’accusation.

Elle risque plusieurs années de prison – une issue recherchée depuis longtemps par des femmes qui ont passé des années à se battre devant les tribunaux civils pour tenir Ghislaine Maxwell responsable de son rôle dans le recrutement et la préparation des victimes adolescentes de Jeffrey Epstein. Ghislaine Maxwell s’est également jointe parfois aux agressions sexuelles.

La défense avait insisté sur le fait que Ghislaine Maxwell était victime d’une poursuite vindicative conçue pour rendre justice aux femmes privées de leur principal accusé depuis que Jeffrey Epstein s’est suicidé en attendant son procès en 2019.

Les délibérations ont commencé le 20 décembre avant de s’arrêter quelques jours pour les vacances de Noël et de recommencer lundi dernier.