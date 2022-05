Agressions sexuelles dans l’armée: la juge Arbour demande des changements structurels

OTTAWA — En plus d’appeler au transfert de tout dossier d’agression sexuelle et de harcèlement sexuel au sein des Forces armées canadiennes (FAC) vers des autorités civiles, l’ex-juge de la Cour suprême Louise Arbour exhorte à de profonds changements dans les structures et les façons de faire de l’armée.

Dans un autre rapport coup-de-poing publié lundi sur ces problèmes endémiques, Mme Arbour soutient que de nombreuses recommandations faites au fil des ans, comme celles de l’ex-juge Marie Deschamps en 2015, n’ont pas été suivies de prises d’action adéquates et porteuses de réels changements par les FAC.

«Elles ont choisi de se conformer à la lettre plutôt qu’à l’esprit des recommandations et de prioriser l’apparence des mesures plutôt que leur substance, ce qui a eu pour effet de renforcer les façons de faire existantes, tranche-t-elle. Je crois qu’il s’agit là d’une conséquence du mode de fonctionnement insulaire qui prévaut traditionnellement chez les FAC et de la détermination de ces dernières à continuer d’opérer de la même manière qu’elles l’ont toujours fait.»

Louise Arbour, qui a aussi été haute-commissaire des Nations unies pour les droits de l’Homme, précise que son constat n’en est pas un de défaitisme, mais que la façon passée de répondre aux recommandations en produisant «des listes, des graphiques, des inventaires et des présentations PowerPoint, ainsi qu’à instaurer de nouveaux ordres, politiques et directives» doit être reléguée aux oubliettes.

La juge à la retraite recommande qu’une personne indépendante soit mandatée «immédiatement» afin d’assurer le suivi des recommandations de son rapport ainsi que de celles, réitérées, de rapports précédents.

«Une réelle ouverture aux apports et à l’aide de l’extérieur, ne se limitant pas seulement à des conseils ponctuels et non contraignants, pourrait avoir une incidence d’une grande portée. Ultimement, cette ouverture pourrait permettre aux FAC d’évoluer au même rythme que la société canadienne et de démontrer un véritable effort de changement organisationnel», peut-on lire dans le rapport.

À l’instar de sa recommandation préliminaire, Louise Arbour demande à ce que toute accusation de nature sexuelle qui équivaudrait à une infraction au Code criminel «relève de la compétence exclusive des autorités civiles».

La ministre de la Défense, Anita Anand, avait accepté cette recommandation «dans son intégralité» en novembre dernier, après que plusieurs allégations d’inconduite sexuelle eurent ébranlé les hauts rangs des FAC.

Mme Arbour appelle aussi à ce que tout cas de harcèlement sexuel se retrouve entre les mains de la Commission canadienne des droits de la personne (CCDP).