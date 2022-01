Agressions sexuelles en Allemagne: l’ancien pape Benoît XVI est éclaboussé

BERLIN — Un rapport attendu de longue date sur les agressions sexuelles survenues au sein du diocèse de Munich, en Allemagne, pointe du doigt la gestion de quatre dossiers par l’ancien pape Benoît XVI à l’époque où il était archevêque dans les années 1970 et 1980.

Le cabinet d’avocats qui a rédigé le rapport précise toutefois que l’ancien pontife nie fermement avoir quoi que ce soit à se reprocher.

Les conclusions risquent néanmoins de raviver les critiques à l’endroit de Benoît XVI plus de dix ans après le premier, et jusqu’à jeudi le seul, dossier dans lequel on le savait impliqué.

L’archidiocèse avait commandé ce rapport au cabinet Westpfahl Spilker Wastl il y a près de deux ans, dans le but d’examiner les agressions commises entre 1945 et 2019 et la gestion des allégations par les dirigeants de l’Église.

L’archidiocèse et le cabinet ont assuré que les dirigeants de l’Église n’ont pas été informés des conclusions du rapport avant sa publication. L’archevêque actuel — le cardinal Reinhard Marx, un proche du pape François — est pointé du doigt dans la gestion de deux dossiers.

On compte parmi les prédécesseurs du cardinal Marx l’ancien cardinal Joseph Ratzinger, qui a servi à Munich entre 1977 et 1982 avant de prendre la tête de la Congrégation pour la doctrine de la foi au Vatican et d’être plus tard élu pape. Benoît XVI a fourni un témoignage écrit détaillé dans le cadre de cette enquête.

«Dans un total de quatre dossiers, nous concluons que l’ancien archevêque, le cardinal Ratzinger, peut être accusé d’inconduite», a dit un des auteurs du rapport, Martin Pusch.

Deux de ces dossiers, a-t-il ajouté, concernent des individus qui ont commis des agressions pendant qu’il dirigeait le diocèse. Ces individus ont été punis par la justice allemande, mais ils ont pu poursuivre leur œuvre pastorale sans la moindre contrainte. Aucune mesure n’a été prise contre eux en vertu du droit canon.

Un troisième dossier est celui d’un religieux qui avait été puni par la justice à l’extérieur de l’Allemagne. Il a repris du service au sein du diocèse de Munich et le cardinal Ratzinger connaissait vraisemblablement ses antécédents, selon M. Pusch.

Quand le scandale des agressions sexuelles au sein de l’Église allemande a éclaté en 2010, toute l’attention a été retenue par le cas d’un prêtre pédophile dont le transfert à Munich pour être soigné avait été approuvé par le cardinal Ratzinger en 1980.

Le prêtre a pu reprendre son œuvre pastorale — une décision qui, selon l’Église, avait été prise par des responsables inférieurs, sans consultation avec l’archevêque. En 1986, ce prêtre a reçu une sentence suspendue pour avoir agressé un garçon.

Un autre des auteurs du rapport, Ulrich Wastl, affirme qu’il est difficile de croire Benoît XVI quand il assure ne pas avoir assisté, en 1980, à une réunion pendant laquelle on a discuté du transfert de ce prêtre vers Munich.

«Dans tous les cas, le pape émérite Benoît XVI nie catégoriquement toute malversation de sa part», a dit M. Pusch. Le pape à la retraite évoque «un manque de connaissance des faits et un manque de pertinence en vertu du droit canon et du droit criminel». Cela est parfois «difficile à réconcilier» avec le contenu des dossiers de l’Église, a dit M. Pusch.

Matthias Katsch du groupe Eckiger Tisch, qui représente les survivants des agressions commises par le clergé allemand, a évoqué un moment «historique». «Cet édifice de mensonges qui avait été érigé, ici à Munich, pour protéger le cardinal Ratzinger, le pape Benoît XVI, s’est effondré aujourd’hui», a-t-il déclaré à l’agence de presse allemande dpa.

«Pour nous, cela n’a rien d’étonnant, a dit par voie de communiqué le réseau SNAP, qui défend les victimes d’agressions sexuelles par le clergé. Malheureusement, nous voyons ces actions et ces inactions douteuses refaire surface des années plus tard, après un long silence des responsables de l’Église et les souvenirs douloureux des victimes.»

Le secrétaire de longue date de Benoît XVI, monseigneur Georg Gaenswein, a dit que le pape émérite n’a pas encore lu le rapport, mais qu’il le fera au cours des prochains jours.

«Le pape émérite, comme il l’a répété à plusieurs reprises pendant son pontificat, exprime sa colère et sa honte face aux agressions de mineurs par des religieux», a dit par voie de communiqué monseigneur Gaenswein. Le pape Benoît XVI a pris sa retraite en 2013.

Un porte-parole du Saint-Siège a dit qu’il ne fera aucun commentaire tant qu’il n’aura pas pris connaissance du rapport.

Benoît XVI a pris la pleine mesure de l’ampleur du problème en 1982, quand il a pris la tête de la Congrégation pour la doctrine de la foi. Puis, en 2001, il a pris la décision (alors révolutionnaire) de prendre la responsabilité du traitement de ces dossiers, quand il a réalisé que les évêques de la planète transféraient les agresseurs de paroisse en paroisse, sans jamais les punir.

Le rapport compte quelque 1900 pages et certaines portions ont été caviardées pour protéger l’identité des victimes. Le document évoque au moins 497 victimes au fil des décennies et au moins 235 agresseurs présumés; les auteurs préviennent toutefois que les chiffres réels sont probablement beaucoup plus élevés.

Dans un geste sans précédent, le cardinal Marx a offert de démissionner l’an dernier en lien avec la gestion «catastrophique» des agressions sexuelles par l’Église, affirmant que ces scandales poussaient l’Église «dans un cul-de-sac».

Le pape François a rapidement rejeté sa proposition, tout en précisant que chaque évêque devait prendre la responsabilité de cette «catastrophe».

Le cardinal Marx n’a pas mentionné le rôle de Benoît XVI ou le sien lors d’une courte apparition après la publication du rapport, mais il a présenté des excuses.

«En tant qu’archevêque de Munich et Freising, je sens que je partage une responsabilité avec l’Église en tant qu’institution au cours des dernières décennies, a-t-il dit. En tant qu’archevêque en poste, je m’excuse pour les souffrances infligées à des gens» dans le cadre des institutions de l’Église, a-t-il ajouté.

En 2018, un autre rapport commandé par l’Église avait conclu qu’au moins 3677 personnes avaient été agressées par le clergé allemand entre 1946 et 2014. Plus de la moitié des victimes étaient âgées de 13 ans et moins, et près du tiers étaient des enfants de chœur.