Agriculteurs invités à recycler les contenants vides de pesticides et fertilisants

ETOBICOKE WEST MALL, Ont. — Une campagne de sensibilisation se déroulera dans les prochains jours sur l’importance de réduire les déchets.

La Semaine canadienne de réduction des déchets, qui s’amorcera lundi, mettra l’accent à chaque jour sur un aspect sur lequel les Canadiens devraient porter leur attention, et ce, jusqu’au vendredi 22 octobre.

Jeudi sera le « jour des plastiques », précise un communiqué sur Globe Newswire.

«AgriRÉCUP profite de l’occasion pour rappeler aux agriculteurs canadiens qu’il est encore temps de recycler les contenants vides de pesticides et de fertilisants peut-être entreposés dans leur cour ou leur hangar à la ferme», indique le communiqué.

AgriRÉCUP gardera ses sites de collecte ouverts et prêts à recevoir les bidons vides et rincés jusqu’à la fin du mois d’octobre dans la plupart des provinces au pays, y compris au Québec et au Nouveau-Brunswick.

«Le programme d’AgriRÉCUP évite que ces matériaux aboutissent dans l’environnement. Le programme les réinsère dans l’économie circulaire.»

L’an dernier, les agriculteurs canadiens ont rapporté plus de 76 % des contenants mis sur le marché. Cela correspond à environ 5,5 millions de bidons vides recyclés, selon les données de l’organisation sans but lucratif.

« Nous remercions les agriculteurs canadiens d’avoir fait un succès de ce programme», a affirmé Barry Friesen, directeur administratif d’AgriRÉCUP.

« AgriRÉCUP travaille avec les agriculteurs et les organisations agricoles pour mettre en place des programmes de recyclage et d’élimination responsable (…) C’est bon pour les producteurs agricoles, pour l’environnement, et pour les affaires », a précisé M. Friesen.

Une fois recyclé, le plastique des bidons peut servir à fabriquer des articles tels que des tuiles pour drainage agricole, des poteaux de clôture et des palettes en plastique.