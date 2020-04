Agropur coopérative annonce la mise à pied de 260 employés au Canada

Agropur a annoncé jeudi soir la mise à pied 260 employés au Canada dont «60 postes abolis et 200 employés en arrêt de travail temporaire».

Cette décision touche 3 % de la main-d’œuvre de la coopérative agricole québécoise.

Dans un communiqué publié jeudi soir, Agropur a indiqué qu’elle prenait cette décision car le contexte sans précédent de la crise sanitaire forçait la coopérative à «mettre la priorité sur le maintien des activités essentielles de fabrication et de distribution de produits laitiers à la population».

«Ce sont des décisions difficiles à prendre, mais elles sont nécessaires pour la pérennité de notre entreprise. Notre objectif est de ramener les employés en arrêt de travail dès que l’entreprise pourra reprendre le cours normal de ses affaires» a indiqué Émile Cordeau, chef de la direction d’Agropur dans un communiqué.

Toujours dans le communiqué, la coopérative agricole québécoise a souligné avoir «rapidement implanté, dès les premières heures de la crise, des mesures visant à protéger la santé et la sécurité de ses employés et un plan de continuité des opérations et assurer l’acheminement de produits laitiers de qualité à ses clients et consommateurs.»

Agropur a indiqué à La Presse canadienne qu’elle n’accordera jeudi soir pas d’entrevue à ce sujet.