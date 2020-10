Aide aux entreprises: le fédéral ajoute 600M$ à l’enveloppe

OTTAWA — Le gouvernement fédéral ajoute 600 millions $ à un fonds pour aider les petites et moyennes entreprises à surmonter la pandémie de COVID-19.

À la suite de cette mesure annoncée vendredi par la ministre du Développement économique, Mélanie Joly, le Fonds d’aide et de relance régionale atteint les 1,5 milliard $.

Selon le gouvernement, le fonds a déjà aidé plus de 12 000 entreprises en difficulté, allant des boutiques des rues principales, aux hôtels, en passant par les restaurants.

Le fonds, qui est administré par les agences de développement régional du Canada, vise à prêter main-forte aux entreprises qui ne seraient pas admissibles à d’autres mesures d’aide liées à la pandémie.

Sur cet argent frais, près de 456 millions $ iront aux petites et moyennes entreprises confrontées à des pressions financières, pour les aider à garder des employés et à couvrir leurs coûts.

Un montant supplémentaire de 144 millions $ permettra aux entreprises et aux collectivités rurales d’accéder à des capitaux et à un soutien technique, et sera fourni par les Sociétés d’aide au développement des collectivités.