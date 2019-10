Aide aux médias écrits: Québec injecte 50 millions $ et offre un crédit d’impôt

QUÉBEC — Les médias écrits québécois, confrontés à une crise sans précédent, vont recevoir un coup de pouce du gouvernement pour souffler un peu et se donner un minimum de marge de manoeuvre financière, d’ici cinq ans.

Pour les aider à traverser la crise en attendant de trouver un nouveau modèle d’affaires, Québec privilégie la voie fiscale.

Les entreprises de presse pourront donc désormais se prévaloir d’un crédit d’impôt remboursable de 35 pour cent sur le salaire des employés.

La mesure, annoncée mercredi, est rétroactive au premier janvier 2019, et vaut pour chaque employé de la salle de rédaction, jusqu’à concurrence de 75 000 $ de revenu annuel.

Seront admissibles les employés de la salle de rédaction et le personnel lié à l’exploitation des technologies de l’information des médias écrits.

L’annonce a été faite mercredi, conjointement par le ministre des Finances, Éric Girard, et la ministre de la Culture et des Communications, Nathalie Roy, à la suite de la récente commission parlementaire sur l’avenir des médias et la vente forcée des six journaux du Groupe Capitale Médias, en situation financière extrêmement précaire.

Au total, le plan d’aide financière annoncé par Québec atteint près de 50 millions $ par année, d’ici 2023-2024.

Depuis une dizaine d’années, les médias écrits ont vu décliner rapidement les abonnements et les revenus publicitaires, partis migrer chez les géants du web que sont Google, Amazon, Facebook et Apple (GAFA).

En parallèle, Québec prolonge d’un an, soit jusqu’au 31 décembre 2023, le crédit d’impôt offert pour la transformation numérique des médias écrits.

Certains programmes de soutien budgétaire existants, parrainés par le ministère de la Culture et des Communications, seront eux aussi prolongés de deux ans, jusqu’en 2023-2024.

Québec a aussi entendu l’appel des propriétaires des médias qui revendiquaient d’être soulagés de la taxe de recyclage versée aux municipalités pour la collecte sélective.

En parallèle, les médias écrits nécessitant un soutien financier temporaire pourront présenter une demande à Investissement Québec, qui pourra gonfler leur fonds de roulement le temps requis.

Le gouvernement, qui s’est fait reprocher à maintes reprises par l’opposition libérale de privilégier les GAFA pour ses besoins publicitaires, reconnaît sa faute et s’engage à revoir ses façons de faire de manière à mieux soutenir à l’avenir les médias écrits régionaux par le placement publicitaire.