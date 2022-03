Aide de 9,5 millions $ du gouvernement du Québec à 153 médias communautaires

QUÉBEC — Le gouvernement du Québec annonce vendredi l’allocation d’une enveloppe de plus de 9,5 millions $ à 153 médias communautaires du Québec.

Le gouvernement explique que ces médias imprimés, radios, télévisions et médias numériques ont été particulièrement touchés par la pandémie de COVID-19.

Québec reconnaît leur apport essentiel pour la société québécoise et considère que l’argent qui leur est versé contribuera à accroître l’offre d’information locale et régionale en appuyant les activités et les services de ces médias.

La ministre de la Culture et des Communications, Nathalie Roy, estime que les médias communautaires, qu’ils se trouvent en ville ou en région, donnent une voix nécessaire aux citoyens et sont de formidables outils de développement social. Elle ajoute que l’accès à l’information est un des piliers de notre démocratie.

Une partie de l’aide financière, soit une somme de 2,89 millions $, provient du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale.

Le ministre Jean Boulet ajoute que les médias communautaires sont des acteurs importants dans le maintien et le renforcement du filet social dans toutes les régions du Québec.