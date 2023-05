Aide humanitaire canadienne de 71 millions $ dans la région du Soudan

OTTAWA — Le ministre canadien du Développement international, Harjit Sajjan, annonce une aide humanitaire de 71 millions $ pour le Soudan et deux pays voisins qui font face à un afflux de réfugiés à la suite des graves violences dans ce pays

Les pays de l’est de l’Afrique font face à d’énormes flux migratoires de personnes qui fuient l’escalade dévastatrice de violences qui a commencé au Soudan le 15 avril.

M. Sajjan a précisé que l’aide financière transitera par des agences des Nations unies, par la Croix-Rouge et par des organisations non gouvernementales, afin de fournir dans la région de la nourriture, de l’eau, des services d’assainissement et d’hygiène ainsi que des services de santé de base.

Près de 31 millions $ iront au Soudan proprement dit et à peu près le même montant sera envoyé au Soudan du Sud, qui a fait sécession en 2011.

Le Canada enverra également 10 millions $ à la République centrafricaine, au sud-ouest des deux autres pays. Ces fonds seront versés à une quinzaine d’organismes et d’agences, allant du Programme alimentaire mondial à Médecins sans frontières.

Le ministre Sajjan a indiqué mercredi que ce financement était structuré de manière flexible, afin que les différents organismes puissent étendre les programmes existants pour faire face à l’afflux de réfugiés.

«Les partenaires humanitaires du Canada sont sur le terrain pour fournir de l’aide dans cet environnement très complexe et nous sommes constamment en communication avec eux pour comprendre les besoins», a indiqué le ministre dans un communiqué.

«Le Canada est prêt à fournir une aide supplémentaire, le cas échéant, et nous continuons d’exhorter le Soudan à cesser les violences et à offrir un accès humanitaire sécuritaire et sans restriction dans tout le pays.»