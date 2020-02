Aide médicale à mourir: Ottawa en cour mardi pour obtenir un délai de plus

MONTRÉAL — Le gouvernement fédéral était devant une juge de la Cour supérieure du Québec, mardi matin, afin de la convaincre de lui accorder quatre mois de plus pour rendre sa législation conforme au jugement récent ayant élargi l’aide médicale à mourir.

C’est la juge Christine Baudouin de la Cour supérieure qui avait rendu ce jugement le 11 septembre dernier.

Elle avait tranché que certaines exigences restreignant l’accès à l’aide médicale à mourir sont invalides: celle de la Loi québécoise concernant les soins de fin de vie qui réservait l’aide médicale à mourir aux seules personnes «en fin de vie», et celle du Code criminel fédéral qui exigeait que la «mort naturelle soit raisonnablement prévisible».

Bref, son jugement ouvrait la porte à ceux atteints de graves maladies dégénératives incurables qui ne sont pas en fin de vie, comme Jean Truchon et Nicole Gladu, ces deux Québécois qui ont mené cette bataille juridique.

La magistrate avait toutefois maintenu les lois valides pendant une période de six mois, afin de donner le temps aux gouvernements fédéral et provincial de les modifier de façon conforme à son jugement — avant la date butoir du 11 mars.

Mais Ottawa n’a pas eu le temps. Son avocat, Me David Lucas, a fait valoir à la juge Baudouin mardi matin, au palais de justice de Montréal, que l’élection fédérale qui a eu lieu cet automne — ayant suspendu le Parlement et tous ses travaux — n’a pas permis au gouvernement d’aller aussi vite qu’il l’aurait voulu.

Le gouvernement fédéral a tout de même déposé un projet de loi la veille de cette audition.

C’est pourquoi il demande quatre mois supplémentaires, afin de poursuivre les étapes du processus législatif et faire adopter son projet de loi. Me Lucas a plaidé que la prorogation enlèverait les incertitudes qui pèsent sur les médecins et leurs patients.

L’avocat de Mme Gladu et de M. Truchon, Me Jean-Pierre Ménard, ne s’est pas opposé au délai supplémentaire requis par le fédéral.

Notamment en raison du dépôt du projet de loi lundi.

«On est très fiers que le projet de loi reprenne nos idées et fasse avancer la cause», a-t-il déclaré avant d’entrer dans la salle de cour.

Ce délai de quatre mois est toutefois long, juge-t-il, pour les gens qui attendent avant de pouvoir demander l’aide médicale à mourir.

La juge Christine Baudouin a longuement questionné les avocats mardi matin sur les effets d’une prorogation de quatre mois — et aussi sur l’impact de ne pas l’accorder.

Elle a semblé être en désaccord avec le Procureur général du Canada qui soutient que son jugement du 11 septembre ne s’applique qu’au Québec. Si cela est le cas, le refus de la juge de proroger de quatre mois risquerait d’entraîner la situation suivante: le Code criminel s’appliquerait différemment au Québec que dans les autres provinces, a-t-elle souligné.

Mardi midi à Ottawa, le ministre fédéral de la Justice, David Lametti, a été interrogé à ce sujet. Pour lui, la décision de la juge Baudouin ne s’applique qu’au Québec, même si elle porte sur une loi fédérale qui est en vigueur partout au pays.

La juge Baudouin s’est dite très sensible aux gens qui souffrent et qui attendent le 12 mars pour demander l’aide médicale à mourir. «Si je proroge, cela va prolonger des situations humaines difficiles», a-t-elle exprimé dans la salle de cour.

À cela, Me Ménard a ouvert une possibilité: que les gens atteints de graves maladies incurables, sans être en fin de vie, puissent obtenir une «exemption constitutionnelle» et obtenir l’aide médicale à mourir.

L’audition de cette demande du fédéral se poursuit mardi après-midi.