Aide médicale à mourir: Ottawa obtient cinq mois de plus

MONTRÉAL — Ottawa vient d’obtenir un délai supplémentaire de cinq mois pour rendre sa législation conforme au jugement ayant élargi l’aide médicale à mourir.

Le juge Frédéric Bachand a accordé au gouvernement fédéral jusqu’au 18 décembre 2020, dans sa décision rendue lundi après-midi.

Il s’agit du second report demandé et obtenu par le gouvernement fédéral.

Dans l’intervalle, ceux qui remplissent tous les critères, mais dont la mort n’est pas «raisonnablement prévisible», ne peuvent obtenir l’aide médicale à mourir — à moins de se présenter devant la Cour pour obtenir une autorisation judiciaire.

Ce critère, qui restreint l’aide médicale à mourir à un certain nombre de personnes, demeure donc dans le Code criminel — pour le moment.

En septembre dernier, la juge Christine Baudouin de la Cour supérieure avait invalidé ce critère, le déclarant inconstitutionnel, tout comme celui de la loi québécoise qui prévoyait que l’aide médicale à mourir n’est accessible qu’à ceux «qui sont en fin de vie».

Ce faisant, la juge avait ouvert l’aide médicale à mourir à un plus grand nombre de personnes, comme Jean Truchon et Nicole Gladu, ces deux Québécois atteints de graves maladies dégénératives incurables, qui ont mené cette bataille juridique au cours des dernières années.

La magistrate avait toutefois suspendu la déclaration d’invalidité de ces deux critères pendant une période de six mois, afin de donner le temps aux gouvernements fédéral et provincial de modifier leurs lois de façon à les rendre conformes à son jugement.

Le gouvernement du Québec s’est conformé au jugement. Il a choisi de ne pas toucher à sa «Loi concernant les soins de fin de vie», déclarant plutôt que le critère de «fin de vie» serait inopérant à partir du 12 mars.

Ottawa a décidé de procéder différemment: il a déposé en février un projet de loi pour modifier le Code criminel afin de se conformer au jugement de la magistrate.

Sauf qu’il n’a pas réussi à faire adopter son projet de loi dans la période de six mois accordée par la juge.

D’abord, il a invoqué les élections fédérales, qui ont suspendu le Parlement et donc le temps disponible pour les travaux parlementaires. Il avait alors obtenu un délai de quatre mois, jusqu’au 11 juillet.

Et vendredi dernier, il a plaidé que la pandémie de COVID-19 a aussi interrompu les travaux à Ottawa, ne laissant pas assez de temps aux députés pour étudier et faire adopter le projet de loi. Il a demandé cinq mois de plus, ce qu’il vient d’obtenir.

Les avocats de M. Truchon — qui s’est depuis prévalu de l’aide médicale à mourir — et de Mme Gladu n’ont pas contesté la demande de délai supplémentaire, vu le contexte de pandémie, «une situation imprévisible».