Air Canada en région: des élus dénoncent l’inaction d’Ottawa et forment un groupe

MONTRÉAL — Des élus municipaux ont une fois de plus dénoncé, mercredi, le «silence radio inquiétant» et le «manque de leadership» du gouvernement fédéral dans le dossier de l’abandon de 30 liaisons régionales par Air Canada.

Ils ont d’ailleurs mis sur pied un groupe de travail, composé d’une quinzaine d’élus des régions touchées, qui s’est réuni pour la première fois mercredi. Et celui-ci s’est adjoint deux experts en transport aérien.

Leur but: trouver des solutions à court et plus long termes à la desserte des régions par des transporteurs aériens et faire des propositions à cet effet au ministre québécois des Transports, François Bonnardel.

Mais, en conférence de presse depuis les Îles-de-la-Madeleine, le président de la Fédération québécoise des municipalités, Jacques Demers, et le maire des Îles, Jonathan Lapierre, ont dénoncé l’inaction du ministre fédéral des Transports, Marc Garneau, dans ce dossier. Ils lui ont rappelé que la décision d’Air Canada ne touchait pas seulement le Québec.

Le 30 juin, Air Canada a annoncé la suspension définitive de 30 liaisons régionales, en plus de mettre fin à huit escales à des aéroports régionaux au pays, dont quatre au Québec. Les aéroports touchés au Québec sont ceux de Val-d’Or, Mont-Joli, Baie-Comeau et Gaspé.