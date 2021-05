Air Canada réclame un plan de reprise des voyages internationaux

MONTRÉAL — Près d’un mois après l’annonce d’un plan d’aide pouvant atteindre 5,9 milliards $ avec Ottawa, Air Canada veut savoir quand le ciel va vraiment s’éclaircir.

Pour y arriver, le transporteur aérien réclame qu’Ottawa développe et rende public un plan permettant la reprise des voyages internationaux vers et depuis le Canada.

Les Canadiens «ont hâte de voyager» et ils «veulent savoir quand» ils pourront le faire, a lancé vendredi le président et chef de la direction du transporteur aérien, Michael Rousseau, lors d’une conférence téléphonique avec des analystes pour discuter des résultats du premier trimestre, encore une fois écrits à l’encre rouge.

Alors que les restrictions sont en vigueur depuis «14 mois», le taux de vaccination augmente et le grand patron estime qu’«il est temps» qu’Ottawa planifie «les prochaines étapes».

«Il a été prouvé que la quarantaine forcée à l’hôtel à l’arrivée était inefficace. Elle devrait être abolie», a tranché M. Rousseau, qui en était à sa première conférence d’analystes à titre de chef de la direction.

Tous les passagers aériens internationaux doivent passer jusqu’à trois jours dans un hôtel de quarantaine désigné près de l’un des aéroports autorisés de Toronto, Vancouver, Montréal et Calgary. Une fois qu’ils obtiennent un résultat de test négatif, ils peuvent rentrer chez eux pour y terminer leur quarantaine de deux semaines, mais doivent fournir un deuxième résultat de test.

Dans son plaidoyer, qui semblait davantage à l’intention des élus que des investisseurs, M. Rousseau a noté que le transport aérien était un pilier du pays. «Avant la pandémie, Air Canada, à lui seul, représentait presque 2 % du produit intérieur brut (PIB), s’est-il exclamé. Il supportait directement près de 40 000 emplois bien payés, en plus de 190 000 emplois indirects dans le crucial secteur aérospatial.»

Il a dit croire qu’une approche combinant des tests et une quarantaine «modifiée et plus adéquate» permettrait de trouver un juste équilibre.

Air Canada, qui brûle du capital à raison de 14 millions $ par jour ces temps-ci, estime que le moment où il renouera avec la rentabilité dépend entièrement de celui où le gouvernement lèvera les restrictions et les marchés seront rouverts.

«Les voyages d’affaires vont reprendre»

Le transporteur aérien a indiqué aux analystes surveiller «très, très attentivement» la reprise des voyages d’affaires et prévoit que leur reprise se fera aux alentours de la fête du Travail, au début septembre.

Des indications de la reprise des voyages par cette clientèle sont observées aux États-Unis, a mentionné le grand patron.

Il y a «définitivement un appétit des entreprises pour une reprise des voyages», a déclaré Lucie Guillemette, vice-présidente générale et chef des affaires commerciales. En ce moment, la quarantaine obligatoire «est l’élément le plus dissuasif».

Les clients corporatifs qu’Air Canada a consultés prévoient toutefois réduire le nombre d’aller-retour faits dans la même journée, a-t-elle confié, «mais d’un point de vue international, transfrontalier, l’intention est de reprendre».

Au chapitre des voyages de loisirs, le transporteur dit aussi s’attendre à ce que le pic saisonnier de l’été soit repoussé un peu à septembre et octobre.

Il observe aussi «une forte demande» pour les destinations soleil durant l’hiver «alors que les Canadiens commencent à anticiper impatiemment leurs premières vacances des fêtes après la fin de la pandémie».

La demande depuis le Canada serait particulièrement forte pour le Mexique, la République dominicaine, Hawaï et la Floride.

Perte nette de 1,3 milliard $

Le secteur du transport aérien canadien a beaucoup souffert depuis un peu plus d’un an de la crise de la COVID-19, et les résultats du premier trimestre d’Air Canada en témoignent.

Le transporteur a subi lors des trois premiers mois de l’exercice une perte nette de 1,3 milliard $, comparativement à une perte de 1,0 milliard $ pour la même période l’an dernier.

La perte par action s’est chiffrée à 3,90 $ pour le trimestre clos le 31 mars, comparativement à une perte de 4,00 $ par action un an plus tôt, alors que moins d’actions étaient en circulation.

Les revenus trimestriels ont totalisé 729 millions $, en baisse par rapport à ceux de 3,7 milliards $ du premier trimestre de 2020.

La capacité du transporteur, mesurée en sièges-milles offerts, a reculé de 82,1 % par rapport à l’an dernier, alors que le trafic, mesuré en passagers-milles payants, a plongé de 89,5 %.

Sur le parquet de la Bourse de Toronto, vendredi après-midi, l’action d’Air Canada se négociait à 24,70 $, en hausse de 0,54 $, ou environ 2,2 %.

Le gouvernement du Canada a annoncé le mois dernier qu’il s’était entendu sur les modalités d’un plan d’aide pouvant atteindre 5,9 milliards $ avec Air Canada, qui, en échange, doit rembourser ses clients dont les vols ont été annulés par la pandémie, en plus de rétablir certaines liaisons régionales annulées.

Air Canada a mis à pied 20 000 employés l’an dernier et plus de 1700 autres en janvier dernier.

Entreprise dans cette dépêche: (TSX:AC)