Trois morts et quatre disparus dans l’écrasement d’un hydravion au Labrador

Les recherches se poursuivaient mardi au Labrador pour retrouver quatre occupants d’un hydravion qui s’est abîmé la veille dans un lac de pêche; trois autres occupants de l’appareil ont perdu la vie dans l’accident.

Le président d’Air Saguenay, Jean Tremblay, précise que l’hydravion transportait quatre pêcheurs et deux guides, en plus du pilote. On ignore pour l’instant l’origine des passagers de l’appareil.

Le major Mark Gough, des Forces maritimes de l’Atlantique, a déclaré que des sauveteurs militaires recherchaient des survivants dans le lac Mistastin. «Les autorités sont en train de notifier les proches des sept personnes à bord de l’hydravion, c’est pourquoi leur identité et leur nationalité ne seront pas dévoilées pour le moment», a-t-il déclaré dans un courriel.

M. Gough a ajouté que l’avion avait quitté un camp de pêche à Croosroads Lake, au Labrador, lundi, pour se rendre sur ce lac isolé. Sans nouvelles de l’appareil lundi soir, Air Saguenay a alerté les autorités vers 20 h et un avion Hercules des Forces armées a été dépêché de la base de Trenton, en Ontario, a indiqué M. Tremblay dans une entrevue téléphonique.

L’hydravion a finalement été repéré tôt mardi matin par l’avion Hercules dans le lac Mistastin, à l’ouest de Natuashish, et un hélicoptère militaire a été aussitôt dépêché de la Nouvelle-Écosse pour se rendre sur les lieux de l’accident.

L’hydravion De Havilland DHC-2 Beaver était nolisé par un pourvoyeur, Tree River Lodge, du Labrador, a précisé M. Tremblay. Le pilote, âgé de 61 ans, est un employé d’Air Saguenay depuis 2011, a-t-il dit. Selon M. Tremblay, le pilote cumule plus de 20 000 heures de vol. Des pêcheurs sont emmenés par cette pourvoirie au lac Mistastin pratiquement toutes les semaines pendant la saison de la pêche, et c’est le même pilote, expérimenté, qui est affecté à ce transport depuis plusieurs années, a indiqué le président d’Air Saguenay.

«L’avion, actuellement, est submergé à environ un mille de la berge», a précisé M. Tremblay, qui obtient des informations par bribes du Centre conjoint de coordination des opérations de sauvetage de l’armée, à Halifax.

Inspecté au printemps

Les conditions météo semblaient très bonnes, mais les côtes du Labrador présentent parfois un microclimat, a expliqué M. Tremblay, qui assure que l’avion était en bon état de fonctionnement. «Il y a eu une inspection ce printemps et il restait de nombreuses heures (de vol) avant qu’il ne soit nécessaire d’effectuer une autre inspection», a-t-il dit.

Selon des responsables des secours, deux hélicoptères ont été déployés sur les lieux mardi et un hydravion a également été dépêché pour faciliter les recherches.

«La cause de l’accident n’est pas connue pour le moment», a précisé le major Gough. Le Bureau de la sécurité des transports (BST) du Canada a indiqué mardi qu’il déploiera une équipe d’enquêteurs pour recueillir des informations sur l’accident.

Selon une liste de rapports du BST publiés en ligne, il s’agit du quatrième accident impliquant un avion d’Air Saguenay — et toujours des hydravions De Havilland DHC-2 Beaver.

En juillet 2010, un Beaver s’est écrasé par mauvais temps dans une montagne près du lac Péribonka, au Saguenay–Lac-Saint-Jean, tuant quatre des six personnes à bord. En août 2015, un autre Beaver a heurté un flanc de montagne près des Bergeronnes, peu de temps après son départ du lac Long, près de Tadoussac, pour une excursion touristique. Les sept personnes à bord ont été tuées.

Et en juillet 2018, un autre DHC-2 Beaver s’apprêtait à quitter le lac Jules, près de Manic 5, avec un pilote et trois passagers à son bord, lorsque le pilote a constaté qu’il ne pourrait pas décoller avant d’arriver à l’extrémité du lac. L’avion a finalement heurté des arbres qui ont endommagé l’appareil, mais personne n’a été blessé.