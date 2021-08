Airbnb empêche certains séjours d’une nuit pour limiter les fêtes d’Halloween

TORONTO — Airbnb affirme qu’il interdira aux personnes qui n’ont pas un historique de bonnes critiques de louer des maisons entières au Canada pour une seule nuit durant le week-end de l’Halloween.

La plateforme de location indique que la politique vise à empêcher les gens d’utiliser Airbnb pour organiser de grandes fêtes non autorisées.

L’entreprise affirme que les clients qui ont un historique d’avis positifs sur Airbnb ne seront pas soumis à la restriction des réservations d’une nuit.

Airbnb empêchera également certaines personnes de faire des réservations locales et de dernière minute pour des séjours de deux nuits si elles n’ont pas un historique d’avis positifs.

L’entreprise avait une politique similaire l’année dernière au Canada et aux États-Unis et affirme qu’à Toronto seulement, plus de 1300 personnes ont été dissuadées de réserver des logements entiers pendant l’Halloween.

Airbnb a fait l’objet de critiques ces dernières années après que de nombreuses maisons louées sur sa plateforme eurent été utilisées pour des fêtes qui ont généré des plaintes, qui sont devenues violentes ou tapageuses et, dans quelques cas, ont même entraîné des décès.