Akwesasne: le corps dans le fleuve est lié à l’enquête sur la mort de migrants

MONTRÉAL — La police d’Akwesasne affirme qu’un corps retrouvé ce mois-ci dans le fleuve Saint-Laurent est celui d’un homme lié à l’enquête sur la mort de huit migrants.

Selon la police, le bureau du coroner a identifié l’homme mort comme étant Casey Oakes, âgé de 30 ans, qui était porté disparu depuis mars.

Son embarcation avait été retrouvée à proximité des corps de huit migrants morts, qui tentaient de pénétrer illégalement aux États-Unis par le territoire mohawk d’Akwesasne, qui chevauche les frontières provinciales et internationales et comprend les régions du Québec, de l’Ontario et de l’État de New York.

Les corps des membres de deux familles ont été retirés du fleuve Saint-Laurent à Akwesasne, à environ 130 kilomètres au sud-ouest de Montréal, les 30 et 31 mars.

Quatre des migrants venaient d’Inde et quatre de Roumanie.

Les autorités ont déclaré que la géographie de la région en faisait un endroit populaire pour les passeurs.