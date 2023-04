Akwesasne: les victimes tentaient de se rendre illégalement du Canada aux États-Unis

Un jeune enfant et un résidant d’Akwesasne manquent toujours à l’appel à la suite de la tragédie survenue dans le fleuve Saint-Laurent jeudi soir.

Le service de police mohawk d’Akwesasne a confirmé vendredi que les six personnes trouvées mortes, jeudi en fin de journée, étaient légalement au Canada et cherchaient à se rendre aux États-Unis. Un jeune enfant appartenant à leur groupe est toujours porté disparu.

Lee-Ann O’Brien, porte-parole du service de police mohawk, a expliqué que les victimes étaient originaires de l’Inde et de la Roumanie. Deux des victimes d’origine roumaine détenaient des passeports canadiens et celles d’origine indienne se trouvaient légalement au Canada, ce qui confirme que le groupe se dirigeait bel et bien vers les États-Unis et non l’inverse.

Elle a précisé que les recherches ont permis de retrouver un passeport canadien appartenant à l’enfant en bas âge qui est porté disparu. Celui-ci est membre de la famille roumaine.

L’autre personne disparue a été identifiée comme Casey Oakes, âgé de 30 ans, d’Akwesasne. Ce dernier avait été vu pour la dernière fois vers 21h30 mercredi soir alors qu’il montait à bord d’une petite embarcation bleue. C’est en procédant à des recherches pour retrouver M. Oakes que les six corps ont été localisés à proximité de l’embarcation.

La météo était défavorable à la navigation au moment du naufrage avec de forts vents, de la pluie et du temps froid.

Les policiers provinciaux du Québec et de l’Ontario, de même que la GRC et les agents frontaliers sont impliqués dans l’enquête.

De passage à Moncton, au Nouveau-Brunswick, le premier ministre Justin Trudeau s’est montré troublé par cette affaire, mais a évité de s’avancer sur les circonstances. «Il y a une enquête en cours et je ne veux pas sauter sur les spéculations et les faits non confirmés qui circulent à présent. Il va falloir qu’on comprenne bien ce qui s’est passé pour pouvoir prendre les meilleures mesures pour protéger les gens vulnérables.»

Le ministre fédéral de la Sécurité publique, Marco Mendicino, s’était dit bouleversé dans un gazouillis publié plus tôt. «Les nouvelles en provenance d’Akwesasne sont bouleversantes. J’ai contacté le grand chef Abram Benedict pour lui exprimer nos condoléances. Dans l’attente de plus amples informations, mes pensées vont aux proches des victimes.»

Son homologue québécois, François Bonnardel, a pour sa part publié le commentaire suivant: «Mes pensées sont avec la communauté ce matin. Il y a une enquête en cours, on attend toujours les détails. La SQ est en soutien. On suit la situation de près.»