Alabama: un livre de Marie-Louise Gay mis à l’index par erreur en raison de son nom

HUNTSVILLE, Ala. — Une bibliothèque publique de l’Alabama a ajouté par erreur un livre d’images pour enfants à une liste de titres potentiellement inappropriés parce que le nom de famille de l’auteure est «Gay», a affirmé la directrice de la bibliothèque.

«Raconte-moi une histoire Stella», un livre d’images pour enfants de l’auteure québécoise Marie-Louise Gay, a été ajouté à une liste de livres susceptibles d’être retirés de la section pour enfants de la bibliothèque publique du comté de Huntsville-Madison en raison de contenus «sexuellement explicites».

Mais le livre, qui parle de deux frère et sœur lisant ensemble et construisant une niche pour chiens, n’aurait pas dû figurer sur la liste et n’a été ajouté qu’à cause du mot-clé «gay», a déclaré Cindy Hewitt, directrice exécutive de la bibliothèque au média AL.com, dimanche.

Le livre était l’un des 233 livres devant être révisés et potentiellement déplacés.

«Nous voulions être proactifs et permettre au personnel de notre bibliothèque d’examiner notre collection et de prendre des décisions concernant le transfert de documents vers un groupe plus âgé, sans que quelqu’un de l’extérieur nous dicte quoi faire», a déclaré Mme Hewitt.

Ce processus a été interrompu à la suite de réactions négatives du public, a rapporté le média.

Kirsten Brassard, attachée de presse de Mme Gay chez Groundwood Books, a déclaré que l’épisode envoie un «message haineux» venant d’une bibliothèque publique.

«Cela prouve, comme toujours, que la censure ne consiste jamais à limiter l’accès à tel ou tel livre. Il s’agit d’envoyer le message aux enfants que certaines idées — ou même certaines personnes — ne méritent pas d’être discutées, reconnues ou prises en considération», a déclaré Mme Brassard.