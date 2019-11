Albanie: 14 morts 600 blessés et effondrements d’immeubles dans un séisme mardi

TIRANA, Albanie — Un puissant tremblement de terre qui a secoué l’Albanie, mardi, dans le sud-est de l’Europe, a fait au moins 14 morts et plus de 600 blessés, et a provoqué des effondrements d’immeubles.

D’ailleurs, les autorités craignent que des gens soient restés prisonniers sous les décombres des édifices qui sont tombés.

L’agence géologique des États-Unis (USGS) a localisé l’épicentre du tremblement de terre de 6,4 à 30 kilomètres au nord-ouest de la capitale, Tirana, qui est située dans le centre du petit pays des Balkans.

D’autres secousses mesurées à plus de 5 ont été ressenties après le séisme survenu peu avant 3h00, heure locale. L’une d’elles, mesurée à 5,4, a été rapportée à Sarajevo, la capitale de la Bosnie-Herzégovine voisine.

Le président de l’Albanie, Ilir Meta, a fait état d’une situation particulièrement dramatique dans la ville de Thumane située tout près du lieu de l’épicentre du tremblement de terre, à une dizaine de kilomètres des côtes de la mer Adriatique.

Quant au premier ministre Edi Rama, il a affirmé que des pays voisins de l’Union européenne (UE) de même que les États-Unis avaient déjà offert leur aide.