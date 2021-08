Alberta: 94% des cas de COVID-19 en soins intensifs ne sont pas vaccinés

CALGARY — L’Alberta a enregistré 501 nouveaux cas de COVID-19, la plus forte augmentation sur une seule journée depuis la fin mai.

Les nouvelles infections signalées mercredi portent le nombre de cas actifs en Alberta à 3 769.

L’Alberta a actuellement le nombre de cas actifs le plus élevé de tout le Canada.

La Dre Deena Hinshaw, médecin hygiéniste en chef de l’Alberta, a déclaré sur les réseaux sociaux que la majorité des Albertains confrontés à des problèmes de santé graves ne sont pas vaccinés ou sont partiellement protégés contre la COVID-19.

Environ 85% des patients qui sont hospitalisés dans des unités autres qu’en soins intensifs ne sont pas vaccinés ou bénéficient d’une protection vaccinale partielle. Il en va de même pour 94% des personnes en soins intensifs.

Les hospitalisations ont augmenté de cinq à 138 et les admissions en unité de soins intensifs de deux pour un total de 31.

Près de 44 % des cas actifs se trouvent dans la zone de Calgary, suivis d’environ 22 % dans la zone d’Edmonton.

La plupart des mesures de dépistage, de traçage et d’isolement ont pris fin dans la province, les exigences de quarantaine seront levées pour les cas positifs lundi prochain.

Certaines écoles de l’Alberta ont choisi de rétablir des mesures sanitaires pour les élèves et le personnel.

Mercredi, la Commission scolaire publique de Calgary a annoncé que le port du masque obligatoire resterait en place, en plus de certaines mesures d’hygiène et de dépistage à compter de mardi prochain pour les écoles à calendrier modifié.

Christopher Usih, directeur général de la commission scolaire, a déclaré dans un communiqué qu’il examinerait toute directive supplémentaire provenant du ministère de l’Éducation avant septembre.

«Nous jouons tous un rôle pour garantir que notre retour à l’école soit aussi sûr que possible», a déclaré Christopher Usih.

« Au début de l’année scolaire, nous surveillerons la situation de près et suivrons les directives des autorités sanitaires pour nous assurer que nous faisons tout notre possible pour minimiser la propagation de la COVID-19 dans nos écoles et nos lieux de travail. »

La commission scolaire a déclaré qu’elle n’alerterait plus les contacts étroits des cas positifs dans la classe comme elle le faisait auparavant, sur la base des conseils de la médecin hygiéniste en chef de l’Alberta.

Les écoles catholiques d’Edmonton ont précédemment annoncé qu’elles rétabliraient le port du masque pour leurs élèves qui ont commencé les cours mercredi.