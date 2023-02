Alberta: accord OttawaPremière Nation sur l’enfance sans le gouvernement provincial

MASKWACIS — Une Première nation de l’Alberta doit signer ce mercredi une entente avec le gouvernement du Canada qui lui donnera l’autonomie d’administrer ses programmes de bien-être à l’enfance.

La Première Nation Louis Bull de Maskwacis, située au sud d’Edmonton, deviendra ainsi la première communauté autochtone de l’Alberta à conclure une entente du genre. Il s’agit d’un accord bilatéral avec le gouvernement fédéral qui n’implique pas le gouvernement de l’Alberta.

L’année dernière, l’organisation de protection de l’enfance de la Première Nation Louis Bull a déclaré que le gouvernement de l’Alberta ne coopérait pas et ne voulait pas signer d’accord.

La Loi concernant les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations, des Inuits et des Métis a été adoptée en janvier 2020. Elle confirme le droit de ces peuples à exercer leur compétence sur les services à l’enfance et à la famille destinés aux Autochtones avec leurs propres lois et règlements.

Pour en justifier l’adoption, le gouvernement du Canada avait constaté une surreprésentation des enfants et des jeunes autochtones dans le système de protection de l’enfance. L’esprit de la loi est de faire en sorte que les enfants et les familles restent ensemble, avec des soins et un soutien dirigés par les Autochtones.

La Première Nation Cowessess, en Saskatchewan, a été la première à signer un accord en 2021, et des dizaines d’autres à travers le pays attendent.

Les Nations indépendantes Wabaseemoong en Ontario et la Première Nation Peguis au Manitoba ont également signé des ententes avec Ottawa, mais aussi avec leurs gouvernements provinciaux.