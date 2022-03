Alberta: Brian Jean gagne l’élection complémentaire et vise à déloger le chef du PCU

FORT MCMURRAY, Alb. — Brian Jean, le cofondateur avec Jason Kenney du Parti conservateur uni (PCU) qui dirige le gouvernement de l’Alberta, reviendra à l’Assemblée législative après quelques années d’absence afin de poursuivre sa croisade pour déloger M. Kenney de la direction du parti.

M. Jean a remporté facilement mardi l’élection complémentaire dans la circonscription de Fort McMurray-Lac La Biche, dans le nord de la province.

Il avait précédemment remporté l’investiture du PCU même s’il a fait ouvertement campagne pour que le chef du parti soit chassé de son poste.

À son avis, sous le leadership de Jason Kenney, le Parti conservateur uni a largué ses valeurs profondes et un changement de chef est nécessaire pour renverser la tendance des sondages et mener le PCU à la victoire aux élections générales du printemps 2023.

Brian Jean a été député fédéral pour le Parti conservateur du Canada (PCC) pendant plusieurs années, aux côtés de Jason Kenney, avant de faire le saut en politique provinciale et d’être élu député sous les couleurs du Parti Wildrose.

En 2017, le Wildrose et le Parti progressiste-conservateur de l’Alberta ont fusionné pour créer le Parti conservateur uni. Jason Kenney a alors remporté la course au leadership du PCU contre Brian Jean qui a quitté la politique quelques mois plus tard.

Après la communication des résultats de l’élection complémentaire de mardi, le premier ministre Kenney a félicité Brian Jean sur les réseaux sociaux pour sa victoire.

Le nouveau député de Fort McMurray-Lac La Biche a l’intention de se rendre à l’Assemblée législative à Edmonton ce jeudi. Il affirme que sa priorité est désormais d’assurer que Jason Kenney soit délogé de la direction du PCU lors de la révision du leadership prévue le 9 avril prochain.