Alberta: dépôt mardi du dernier budget des conservateurs unis avant les élections

EDMONTON — Le gouvernement de l’Alberta déposera plus tard mardi son budget, le dernier avant les élections provinciales qui auront lieu à la fin du mois de mai.

Le ministre des Finances, Travis Toews, doit dévoiler le document de dépenses alors que la législature entame sa session de printemps.

On s’attend à un autre excédent de plusieurs milliards de dollars généré par de solides revenus pétroliers et gaziers couplés à des paiements plus élevés provenant des opérations de sables bitumineux arrivant à maturité.

La province devrait recevoir 12,3 milliards $ au cours de l’exercice financier en cours qui se terminera dans un peu plus d’un mois.

Le gouvernement de la première ministre Danielle Smith a déjà annoncé un certain nombre de nouvelles initiatives de dépenses dans le budget, dont 158 millions $ pour le recrutement de médecins et 243 millions $ pour les soins primaires.

La porte-parole de l’opposition du Nouveau Parti démocratique (NPD) en matière de Finances, Shannon Phillips, affirme qu’on ne peut pas faire confiance à Mme Smith et au Parti conservateur uni (PCU) en matière de soins de santé, étant donné qu’ils n’ont pas réussi à faire correspondre les dépenses à l’inflation et à la croissance démographique. Elle souligne aussi les confrontations avec les médecins et les tentatives de réduire les salaires des infirmières pendant la pandémie de COVID-19.