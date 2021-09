Alberta: des médecins submergés de demandes d’exemption de vaccination

EDMONTON — Certains médecins de famille en Alberta disent avoir affaire à un nombre croissant de patients agressifs, mal informés et méfiants qui demandent une note les exemptant de se faire vacciner contre la COVID-19.

Deux des trois médecins de Calgary qui ont parlé à La Presse Canadienne ont également déclaré que certaines personnes leur avaient crié des commentaires racistes après qu’ils eurent refusé de leur donner une exemption parce qu’ils n’avaient pas de problèmes de santé la justifiant.

«Ils commentent principalement ma peau brune et mon hijab », a indiqué la Dre Sakina Raj. «Je suis aussi musulmane (…) alors ils mentionnent la religion et ils font des commentaires personnels là-dessus.»

«C’est vraiment effrayant parce que j’ai parfois eu l’impression qu’ils étaient si violents verbalement qu’ils auraient pu nous faire du mal. Mais je suis toujours gentille avec eux. Je les calme gentiment. Je suis trop expérimentée pour être stressée par eux.»

La Dre Raj a déclaré que depuis que le premier ministre Jason Kenney a annoncé un programme de preuve vaccinale pour tenter de faire reculer une quatrième vague paralysante dans la province, la sécurité est devenue une telle préoccupation que la clinique médicale Sehet traite désormais de nouveaux patients souhaitant une exemption uniquement par téléphone.

La Dre Raj et un autre médecin de Calgary ont affirmé que plus de trois patients par jour demandaient une exemption à leur clinique. Le Dr Mukarram Zaidi a raconté qu’un patient avait tenté de le corrompre avec 200 $.

Lorsqu’il a refusé, le patient est devenu agressif et a commencé à lui parler plus fort d’éthique, a-t-il déclaré.

Le Dr Zaidi a précisé que peu de personnes pouvaient prétendre à une exemption. Elle s’applique à toute personne diagnostiquée avec une myocardite ou une péricardite – une inflammation du cœur ou de sa membrane – ou une personne qui a une allergie anaphylactique confirmée à un ingrédient d’un vaccin contre la COVID-19.

Ce patient en particulier ne répondait pas à ces critères.

«J’étais vraiment contrarié», a dit le Dr Zaidi.

La Dre Raj a souligné qu’elle avait pensé à appeler la police lors de quelques consultations.

«Avant, il y avait des individus qui entraient sans masque, qui contestaient en quelque sorte, mais cette preuve vaccinale a amené la situation à un autre niveau», a-t-elle ajouté.

Les deux médecins ont dit que les commentaires racistes et un ton agressif étaient courants ces temps-ci, mais ils ne veulent pas se concentrer là-dessus. Ce qui les préoccupe le plus, c’est que des patients mal informés entrent dans leur clinique.

Certains patients racontent des histoires de membres de leur famille dans d’autres pays ayant eu des réactions étranges au vaccin. D’autres disent que leur chef religieux leur a dit de ne pas se faire vacciner. Le Dr Zaidi a raconté que certains patients ne voulaient pas du tout entendre d’informations scientifiques.

«Ce qui me laisse perplexe, c’est qu’ils viennent me faire confiance pour tout le reste à part la COVID. Ils me permettent de les examiner pour tout le reste. Cela me frustre d’essayer de comprendre la mentalité de ces individus.»

Si les patients craignent d’avoir une réaction allergique, les médecins leur demandent de passer un test d’allergie, ce que certains refusent de faire.

La Dre Memoona Butt, une autre médecin de Calgary, a déclaré qu’elle était surtout frustrée par les patients qui lisent des informations sur le virus à partir de sources non vérifiées.

«Certaines personnes disent qu’elles ne veulent aucune particule étrangère ou aucun produit chimique injecté dans leur corps. Un certain nombre de patients craignent également que nous mettions des puces dans leur système», a noté la Dre Butt.

Les trois médecins ont déclaré que des collègues de toute la province avaient réussi à persuader des personnes hésitantes de se faire vacciner en leur expliquant ce qui était impliqué et en répondant à leurs préoccupations.

«Je leur dis également que l’autorisation indépendante des médicaments du Canada (…) a des normes élevées et un processus d’examen rigoureux», a expliqué la Dre Butt.

La Dre Raj a dit qu’elle s’inquiétait pour ses patients qui ne voulaient pas se faire vacciner.

«Certains d’entre eux sont des fumeurs, ou ont des problèmes pulmonaires sous-jacents, ou ils sont diabétiques. S’ils attrapent la COVID, ils pourraient finir dans (une unité de soins intensifs).»

Elle a déclaré que sa clinique avait appelé des patients pour leur expliquer pourquoi ils devaient se faire vacciner.

«Nous avons vu à quel point les interactions avec les patients sur ce sujet peuvent devenir émotionnelles et difficiles», a écrit le Collège des médecins et chirurgiens de l’Alberta dans une déclaration aux médecins.

Le Collège, qui réglemente la pratique de la médecine dans la province, affirme que les médecins peuvent demander aux patients de partir s’ils deviennent violents.

«Vous et votre équipe ne devez pas tolérer ce type de comportement», indique le communiqué.

La Dre Raj a dit que le meilleur conseil qu’elle donne à ses patients est de garder l’esprit ouvert.

«Je veux toujours les aider.»

—

Cet article a été produit avec l’aide financière des Bourses Facebook et La Presse Canadienne pour les nouvelles.