Alberta: Jason Kenney annoncera sa décision sur les assouplissements samedi

EDMONTON — Le premier ministre de l’Alberta, Jason Kenney, a déclaré qu’il annoncerait «une décision finale» ce samedi au sujet de la mise en œuvre de la deuxième phase du plan de réouverture de la province.

M. Kenney dit sur les réseaux sociaux que ce sera «une décision prudente basée sur les plus récentes données» et que «les restrictions dommageables ne devraient pas durer un jour de plus que nécessaire pour éviter que les hôpitaux ne soient submergés».

La phase 2 supprimera toutes les exigences restantes pour les écoles et le dépistage des jeunes pour le divertissement et les sports, en plus de retirer les limites de capacité sur toutes les grandes salles.

Elle supprimera également les exigences relatives aux masques à l’intérieur, les limites sur les rassemblements intérieurs et extérieurs et les exigences obligatoires en matière de travail à domicile.

M. Kenney a mis fin au passeport vaccinal de la province plus tôt ce mois-ci ainsi qu’au port du masque dans les écoles et dans tous les milieux pour les enfants de moins de 12 ans.

Il avait déclaré à ce moment-là que l’Alberta entrerait dans la phase 2 du plan de réouverture le 1er mars si les hospitalisations liées à la COVID-19 affichaient une tendance à la baisse. Lundi, il a déclaré que les données continuaient de montrer une forte baisse de la vague causée par le variant Omicron.