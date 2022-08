Alberta: Kenney traite une idée de Smith pour plus de souveraineté de cinglée

EDMONTON — Le premier ministre de l’Alberta, Jason Kenney, a jusqu’à présent refusé de favoriser l’un ou l’autre des candidats impliqués dans la course pour lui succéder, mais lorsqu’on lui a demandé samedi dernier de commenter un élément du programme de la candidate Danielle Smith, il l’a qualifié de cinglé.

Mme Smith affirme que si elle remporte le leadership, elle présentera un projet de loi cet automne pour donner à l’Alberta le pouvoir d’ignorer les lois fédérales et les décisions de justice jugées contraires à l’intérêt de l’a province. Des juristes disent qu’un tel projet de loi serait illégal, inapplicable et un dangereux rejet du respect de l’État de droit.

Dans son émission sur les ondes de deux stations radiophoniques albertaines, Jason Kenney a dit être certain que même si l’Assemblée législative adoptait la loi, l’Alberta deviendrait une risée et que de toute façon, le lieutenant-gouverneur refuserait de lui donner la sanction royale.

Le premier ministre a ajouté qu’une telle législation ignorerait et violerait la Constitution d’une manière sans précédent dans l’histoire du Canada et qu’elle mettrait en péril la confiance des investisseurs.

Dimanche, Danielle Smith a réprimandé le premier ministre Kenney dans un communiqué, lui reprochant ce qu’elle appelle son ingérence dans la course à la direction, affirmant que ses commentaires étaient mal informés et irrespectueux envers une majorité large et croissante de membres du Parti conservateur uni qui soutiennent son projet législatif.

Mme Smith invite le premier ministre et d’autres observateurs à réserver leur opinion sur le projet de loi jusqu’à ce qu’ils puissent le lire.

Jason Kenney a annoncé en mai qu’il quittait la direction du gouvernement après avoir reçu un soutien de 51 % lors d’un vote sur son leadership, mais il reste en poste jusqu’à ce que les membres du parti aient choisi un remplaçant, le 6 octobre.

Danielle Smith, qui a commencé sa campagne avec une poignée de partisans du caucus et du cabinet conservateurs unis, semble bénéficier de plus de soutien interne ces jours-ci, y compris de certains qui s’étaient initialement engagés à soutenir l’un de ses rivaux, Travis Toews.