Alberta: la course à la succession de Jason Kenney se prépare déjà

La course pour devenir le nouveau chef du Parti conservateur uni se prépare maintenant que le premier ministre de l’Alberta, Jason Kenney, a annoncé sa démission.

M. Kenney a recueilli 51,4 % d’appuis lors d’un examen de son leadership, ce qui est suffisant pour qu’il conserve son poste, selon les règles du parti.

Mais mercredi soir, il a déclaré que ce n’était pas le résultat qu’il espérait et que, pour lui, c’était insuffisant pour continuer à diriger le parti.

Deux anciens chefs du parti Wildrose, qui a fusionné avec les progressistes-conservateurs pour former le Parti conservateur uni en 2017, ont signalé leur intention de se présenter à la direction.

Brian Jean, qui a perdu contre M. Kenney lors de la course inaugurale à la direction du Parti conservateur uni et a été un critique franc de M. Kenney, a remercié le premier ministre pour sa «décision décente et honorable».

Danielle Smith, une animatrice de radio après son passage en politique provinciale, dit que les résultats montrent que l’UCP a soif d’un chef qui se battra pour les intérêts de l’Alberta.