Alberta: la GRC ignore quand la manifestation prendra fin

COUTTS, Alb. — Un porte-parole de la GRC dit qu’il n’y a aucun moyen de prédire quand la manifestation au principal poste frontalier de l’Alberta prendra fin, mais il comprend la frustration croissante du public à mesure qu’elle s’éternise.

Les manifestants ont commencé à garer leurs camions et d’autres véhicules samedi dernier près du passage frontalier de Coutts, en Alberta, en solidarité avec des événements similaires à Ottawa et à d’autres endroits pour protester contre les règles de vaccination contre la COVID-19 et les mesures de santé publique au sens large.

L’impasse a bloqué les voyageurs et les camionneurs transfrontaliers pendant des jours, compromis des millions de dollars de commerce et entravé l’accès aux biens de base et aux services médicaux pour les résidants de la région.

Un accord avec les manifestants a permis d’ouvrir une voie dans les deux sens sur l’autoroute 4 et les camionneurs transportant des marchandises ont finalement pu traverser la frontière vers les États-Unis.

Le maire de Coutts, Jim Willett, a appelé à la fin de la manifestation et a déclaré qu’elle avait coupé l’accès aux services médicaux des habitants du village.

Le caporal de la GRC Curtis Peters a déclaré qu’il comprenait pourquoi les gens étaient contrariés depuis près d’une semaine.

«Nous entendons leurs frustrations. Je comprends cela», a déclaré le caporal Peters jeudi.

«J’ai parlé à plusieurs reprises de la façon dont cela a affecté la ville de Coutts et la ville de Sweetgrass (Montana). Nous continuons à travailler pour mettre fin à cela.»

M. Peters a dit qu’il ne savait pas ce qui allait se passer ensuite dans le conflit, car chaque incident était différent, et il ne pouvait pas non plus dire si la police avait l’intention de prendre des mesures pour faire face à ce qu’il appelle une «manifestation illégale».

«C’est un état de constante évolution de l’évaluation, n’est-ce pas? Cela change minute par minute, heure par heure», a-t-il déclaré.

«La seule chose qui reste constante est le dialogue régulier que nous avons.»