Alberta: les accusations contre le chef Adam devraient être abandonnées

FORT MCMURRAY, Alb. — Les accusations portées contre un chef autochtone du nord de l’Alberta qui a été violemment arrêté en mars dernier devraient être abandonnées.

Le chef Allan Adam, de la Première Nation chipewyanne d’Athabasca, doit comparaître mercredi devant un juge de la cour provinciale à Fort McMurray.

Des documents de la cour indiquent que les accusations de voie de fait contre un agent de la paix et de résistance à son arrestation seront retirées.

Cette décision survient après que des images de son arrestation musclée, captées par la caméra de bord d’un véhicule de la Gendarmerie royale du Canada (GRC), eurent été rendues publiques plus tôt ce mois-ci. La vidéo d’une durée de 12 minutes a semé l’émoi et nourri le débat sur le racisme systémique au sein des corps policiers au Canada.

Les images montrent le chef Allan Adam, intercepté pour une plaque d’immatriculation expirée, aller et venir entre son camion et l’autopatrouille de la GRC, lançant des jurons en direction d’un policier et se plaignant d’être harcelé par les forces de l’ordre.

On peut ensuite voir un autre policier de la GRC foncer sur le chef autochtone avant de le plaquer au sol et de lui asséner un coup de poing à la tête.

La GRC avait initialement déclaré que les gestes posés par ses agents étaient raisonnables, mais l’Équipe d’intervention de l’Alberta en cas d’incident grave a depuis ouvert une enquête sur cette intervention policière.

Selon le chef national de l’Assemblée des Premières Nations (APN), Perry Bellegarde, lorsque la vidéo montre un deuxième policier arriver en courant et projeter violemment le chef Adam au sol, il s’agit d’une utilisation excessive de la force.

Le chef Allan Adam doit prendre la parole devant les médias, mercredi après-midi, après sa comparution prévue à 13 h 00, heure de l’Est.

En raison de la pandémie de COVID-19, il s’adressera aux journalistes par vidéo.