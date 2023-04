Alberta: les restrictions aux questions des médias ne concernent que Danielle Smith

EDMONTON — Trois ministres du gouvernement de l’Alberta affirment que la nouvelle politique de restriction du nombre de questions posées par des représentants des médias d’information ne s’applique qu’à la première ministre Danielle Smith.

Les ministres Kaycee Madu, Adriana LaGrange et Demetrios Nicolaides ont répondu lundi à de nombreuses questions lors de conférences de presse. Ils ont également défendu la décision de la première ministre Smith de limiter les questions des journalistes et des organes de presse à partir de maintenant et jusqu’à la campagne électorale du mois prochain.

Ils ont déclaré être d’accord avec Mme Smith sur le fait qu’il s’agit d’une période chargée et que l’on veuille s’assurer que davantage d’organes de presse aient la possibilité de poser des questions à la première ministre.

Danielle Smith a annoncé la semaine dernière qu’elle ne répondrait qu’à une seule question par journaliste lors d’une conférence de presse, puis elle a modifié cette décision le week-end dernier pour ne répondre qu’à une seule question par média d’information.

La cheffe du Nouveau Parti démocratique (NPD) et de l’opposition officielle, Rachel Notley, estime qu’il est nécessaire de pouvoir poser des questions complémentaires lorsqu’une personnalité politique ne répond convenablement pas à la première. À son avis, la première ministre Smith, du Parti conservateur uni, se soustrait à ses responsabilités en tant que cheffe du gouvernement.