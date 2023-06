Alberta: propos anti-LGBTQ+ à une séance du conseil municipal de Leduc, lundi soir

LEDUC, Alb. — Une réunion du conseil municipal de la ville de Leduc, en Alberta, a été perturbée lundi soir par un homme et une femme qui ont dénoncé le drapeau multicolore de la communauté LGBTQ+ de même que des événements et symboles liés à la fierté gaie.

L’un des conseillers municipaux de la ville située au sud d’Edmonton a décrit plus tard les agissements des deux personnes comme ayant été un «spectacle de clowns».

L’incident s’est produit lors de la partie de l’assemblée réservée aux commentaires du public.

Une femme a d’abord affirmé que les couleurs du drapeau de la fierté représentaient la bestialité, la nécrophilie et la pédophilie.

Lors de son envolée, la femme a ajouté que les produits chimiques pulvérisés par le gouvernement changeaient le sexe des gens et que les enfants subissaient un lavage de cerveau lors des événements de la fierté gaie.

À ses côtés, il y avait un homme qui a lui aussi fustigé les symboles de la fierté et qui a déclaré qu’il était membre du soi-disant convoi de la liberté, le groupe de Canadiens qui a notamment perturbé le centre-ville d’Ottawa et la circulation près de la frontière avec les États-Unis en Ontario et dans les Prairies, à l’hiver 2022.

Devant la nature des propos des deux agitateurs, les autorités ont décidé de mettre fin à la période allouée au public pour exprimer ses opinions.

Leduc est une ville d’une trentaine de milliers d’habitants située à une vingtaine de kilomètres de la capitale de l’Alberta.