Alberta: Rona Ambrose appuie Rebecca Schulz pour succéder à Jason Kenney

CALGARY — Une candidate en lice pour diriger les conservateurs unis de l’Alberta a nommé une ancienne politicienne fédérale de haut niveau comme présidente de campagne.

Rebecca Schulz a publié vendredi une vidéo sur Twitter la montrant en train de parler avec Rona Ambrose, l’ancienne cheffe de l’opposition conservatrice, ministre et députée de l’Alberta.

«J’ai beaucoup de respect pour elle, beaucoup de confiance en elle», a déclaré Mme Ambrose à propos de Mme Schulz dans la vidéo.

«Je la connais depuis des années et elle est une conservatrice de principe ― exactement ce dont nous avons besoin pour diriger cette province.»

Mme Schulz, députée de Calgary-Shaw, a écrit sur Twitter que Mme Ambrose «sait ce qu’il faut pour unir et diriger un parti».

Elle a déclaré dans la vidéo que les Albertains craignent que les progrès économiques récents ne soient déraillés si les néo-démocrates sont élus aux élections provinciales du printemps prochain.

Mme Schulz a été ministre provinciale des Services à l’enfance avant de démissionner pour briguer la direction du parti.

Travis Toews et Rajan Sawhney ont également quitté leur poste ministériel pour la course à la direction. Parmi les autres candidats figurent les anciens dirigeants du parti Wildrose Danielle Smith et Brian Jean.

Les conservateurs unis doivent choisir un nouveau chef pour remplacer le premier ministre Jason Kenney le 6 octobre.