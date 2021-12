Alberta: un juge rejette la demande de médecins pour une exemption à la vaccination

EDMONTON — Un juge de l’Alberta a rejeté une demande de quatre médecins qui voulaient être exemptés d’une exigence des services de santé de l’Alberta selon laquelle tous les travailleurs de la santé doivent être vaccinés contre la COVID-19.

Le juge de la Cour du Banc de la Reine, John Henderson, a déclaré que sa décision est dans l’intérêt public, car il ne veut pas que les Albertains remettent en question les règles que le fournisseur de soins de santé a mises en place pour tenter de freiner la propagation du virus.

Le chirurgien orthopédiste Nadr Jomha, le chef de l’anesthésie cardiaque au Mazankowski Alberta Heart Institute, Blaine Achen, et les médecins Gert Grobler et Tyler May ont déposé la demande plus tôt ce mois-ci.

Richard Secord, un avocat du Justice Center for Constitutional Freedoms, a représenté les médecins et a argué que les quatre professionnels avaient une immunité naturelle contre la COVID-19 après avoir été déclarés positifs et s’être remis de l’infection.

Me Secord a également fait valoir que les médecins risquaient un licenciement, des restrictions et des mesures disciplinaires pour s’être opposés à leur employeur.

L’agence de santé a retardé à deux reprises sa date limite pour la vaccination des travailleurs de la santé avant de faire du 13 décembre le dernier jour pour fournir la preuve de sa vaccination.

Le juge Henderson a déclaré au tribunal que les médecins avaient des inquiétudes réelles et subjectives, mais que la question de savoir si «ces inquiétudes sont objectivement raisonnables» ne pouvait pas être immédiatement résolue.

«En raison de la politique, trois des quatre plaignants ont vu leurs privilèges suspendus et sont donc effectivement empêchés d’exercer toute pratique médicale dans un établissement AHS (services de santé de l’Alberta)», a déclaré le juge.

Les médecins ont également fait valoir que la politique pourrait ternir leur réputation et ont déclaré qu’ils perdaient des revenus importants.

Le juge a déclaré que les autorités des services de santé de l’Alberta étaient prêtes à rencontrer les médecins devant le tribunal à la mi-mars pour réévaluer leurs licenciements une fois que l’agence sera en mesure de rassembler suffisamment de preuves.

«Rien n’indique que l’AHS ait agi de mauvaise foi», a déclaré le juge.

Il a dit douter que l’AHS puisse se tromper dans son évaluation de la valeur des vaccins, tout comme l’administratrice en chef de la santé publique du Canada.

«Nous avons confié ces décisions à l’AHS. Il serait préjudiciable aux Albertains de miner leur prise de décision», a-t-il affirmé.