Alberta:le référendum ne devrait pas porter sur l’heure d’été, selon des psychologues

EDMONTON — L’abandon de la pratique consistant à changer d’heure deux fois par année peut sembler une évidence pour certains, mais des psychologues albertains préviennent que le résultat d’un référendum provincial pourrait avoir des conséquences inattendues.

Le référendum sur l’heure avancée figurera sur le bulletin de vote en même temps que les élections municipales de l’Alberta, lundi. Il y aura également un référendum sur le programme fédéral de péréquation. De plus, à Calgary, il y a une consultation publique sur l’ajout de fluorure dans l’eau potable de la ville.

Ces dernières années, des pressions ont été exercées pour que l’on cesse de forcer la population à changer d’heure, en particulier au printemps, lorsque les gens peuvent perdre une heure de sommeil.

Des études menées dans le monde entier ont établi un lien entre le changement d’heure et l’augmentation du nombre d’accidents de la route, la dépression, la baisse de productivité, ainsi que les risques accrus de crises cardiaques et d’accidents vasculaires cérébraux.

Michael Antle, professeur de psychologie à l’Université de Calgary qui étudie les rythmes circadiens, c’est-à-dire les cycles d’une durée d’environ 24 heures, a déclaré que la fin des changements d’heure est une bonne chose. Mais l’Alberta devrait s’en tenir à l’heure normale, et non pas à l’heure avancée.

«Nous avons un décalage important entre notre horloge circadienne et notre cycle de travail au printemps lorsque (nous avançons nos horloges)», a-t-il mentionné.

«Le meilleur choix pour l’Alberta en particulier, mais nous plaidons pour cela partout, est l’heure normale, plus naturelle, où ce que votre horloge circadienne vous dit de faire et ce que votre patron vous dit de faire sont moins décalés».

Le référendum de l’Alberta ne donne pas cette option à la population. La question posée aux électeurs est la suivante : «Voulez-vous que l’Alberta adopte l’heure d’été toute l’année, c’est-à-dire les heures d’été, ce qui élimine la nécessité de changer nos horloges deux fois par an?»

M. Antle a souligné que la question n’est pas bien formulée et ne devrait pas mettre l’accent sur l’été.

«Tout le monde aime l’été. Si vous votez contre l’été, vous êtes juste méchant», a-t-il ajouté. «Je pense que cela va influencer le choix de beaucoup de gens».

Il a fait remarquer que le passage permanent à l’heure avancée ne fera pas de différence en Alberta en été, mais que cela signifierait que l’aube se lèvera à environ 10 heures dans la majeure partie de la province en hiver.

Le meilleur fuseau horaire consiste à placer l’heure de midi le plus près possible du midi solaire, c’est-à-dire lorsque le soleil est à son point le plus élevé dans le ciel, a indiqué M. Antle.

Mais l’Alberta est plus à l’ouest que d’autres endroits du fuseau horaire des Rocheuses. Cela signifie qu’à Calgary, par exemple, le midi solaire pendant l’heure normale peut survenir aussi tard que 12 h 50. Pendant l’heure avancée, a-t-il ajouté, il survient vers 13 h 45.

«En fait, nous avons déjà l’heure d’été lorsque nous sommes à l’heure normale et nous sommes à l’heure d’été double lorsque nous sommes à l’heure d’été», a mentionné M. Antle.

En 2019, Service Alberta a publié un sondage en ligne sur l’heure d’été et 91 % des 140 000 réponses ont voté en faveur du maintien de l’heure d’été toute l’année, a indiqué le ministère responsable de l’agence dans un courriel.

«De nombreux gouvernements au Canada et aux États-Unis présentent ou envisagent des lois pour verrouiller leurs horloges à une seule heure toute l’année», a soutenu Taylor Hides, porte-parole du ministre de Service Alberta, Nate Glubish.

«Bien que nous ne soyons pas liés par les décisions prises par d’autres juridictions, nous sommes affectés par celles-ci, il est donc logique de poser cette question aux Albertains».

La Colombie-Britannique et l’Ontario ont indiqué qu’ils attendraient que les juridictions voisines acceptent de faire le changement en même temps. Aux États-Unis, les États ne peuvent pas faire le changement sans l’approbation du Congrès, ce qui ne s’est pas encore produit.

Le Yukon est passé à l’heure avancée permanente l’an dernier. La Saskatchewan, à l’exception de la ville frontalière de Lloydminster, a cessé de changer les horloges il y a plusieurs décennies.

Le référendum de l’Alberta sur l’heure est obligatoire, mais le premier ministre Jason Kenney a mentionné que la province pourrait attendre jusqu’à ce que d’autres juridictions fassent le même changement.

Kyle Mathewson, professeur associé de psychologie à l’Université de l’Alberta, a soutenu que le fait d’avoir moins d’heures de soleil le matin pourrait avoir des conséquences à long terme sur la santé, comme l’augmentation de certains cancers, de l’obésité et du diabète.

«D’un point de vue neuroscientifique, le problème est que nos rythmes de réveil et d’endormissement sont régis par la quantité de lumière dans notre environnement», a-t-il déclaré. «Ces heures de lumière matinale sont très importantes pour établir ce rythme pour nous».

M. Mathewson soupçonne que l’heure d’été pourrait également être favorisée d’un point de vue économique.

«En pensant à cette heure supplémentaire après l’école où il y a de la lumière, on pourrait penser que cela stimule la quantité de personnes qui sortent et dépensent de l’argent dans les magasins locaux, et ce sont toutes de bonnes choses», a-t-il indiqué.

«Mais cette stimulation de l’économie ne devrait pas se faire au détriment de notre santé».