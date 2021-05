Alcool au Québec: stabilisation apparente de la consommation selon un sondage

MONTRÉAL — Le plus récent portrait de la consommation excessive d’alcool des Québécois depuis le début de la pandémie de COVID-19 se rapproche de ce qu’il était au tout début de la crise, une baisse significative.

La quatrième enquête sur la consommation d’alcool des Québécois depuis le début du confinement, menée il y a quelques jours par CROP pour le compte d’Éduc’alcool démontre que depuis le dernier sondage de novembre 2020, 70 % des consommateurs n’ont jamais dépassé les limites recommandées au cours du mois précédent et un sur dix qui ne les a dépassées qu’une seule fois.

De plus, la fréquence de la consommation a diminué, la proportion des Québécois qui ont bu entre 3 et 5 jours par semaine ayant baissé de 19 % à 15 %.

Outre ces deux indicateurs, le portrait de la consommation d’alcool des Québécois n’a pas beaucoup changé depuis le début de la pandémie. Au cours du mois de mai, plus de 8 Québécois sur 10 n’ont pas augmenté ou ont diminué leur consommation, alors que 17 % l’ont un peu ou beaucoup augmentée.

Le sondage a aussi pris note que les Québécois qui ont réduit leur consommation d’alcool expliquent qu’ils boivent généralement dans les bars et les restaurants ou parce qu’ils sont des buveurs sociaux qui ne consomment qu’en compagnie de parents ou d’amis. Ceux qui ont réduit leur consommation pour des raisons de santé se maintiennent à 19 %, comme en novembre.

D’autre part, ce sont les personnes âgées de 18 à 54 ans, celles dont le revenu annuel oscille entre 40 000 $ et 80 000 $, celles qui ont subi un changement de situation d’emploi et les personnes qui sont davantage affectées psychologiquement depuis le début de la COVID-19 qui sont plus nombreuses à avoir augmenté leur consommation d’alcool.

Les trois principales raisons de l’augmentation de la consommation d’alcool sont pour chasser l’ennui ou chercher à s’occuper (39 %), en hausse significative depuis novembre dernier où c’était la raison donnée par 27 %, réduire le stress et l’anxiété (30 %) et avoir davantage de temps pour consommer (24 %).

Le directeur général d’Éduc’alcool, Hubert Sacy, a obervé qu’après une phase de grands changements qui ont bouleversé les modes de vie et influencé les comportements, une stabilité semble s’installer et une légère amélioration se préciser dans la consommation d’alcool.

Les résultats du sondage reposent sur 1000 réponses recueillies entre le 13 et le 17 mai et dont les répondants ont été recrutés par le biais d’un panel web. Les données sont comparées à trois sondages dont les collectes de données se sont déroulées par le biais d’un panel web entre le 4 et 6 avril, entre le 5 et le 10 mai et entre 19 et 24 novembre 2020.