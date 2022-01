Alec Baldwin dit collaborer pleinement à l’enquête policière

NEW YORK — Alec Baldwin a déclaré samedi que toute suggestion selon laquelle il ne se conforme pas à l’enquête sur le coup de feu meurtrier de l’automne dernier sur un plateau de tournage au Nouveau-Mexique est un mensonge.

Un mandat de perquisition a été émis pour obtenir le téléphone portable d’Alec Baldwin, et les autorités espèrent qu’il pourra fournir des informations utiles à l’enquête. L’acteur et producteur tenait un revolver lors d’une répétition de son film «Rust» le 21 octobre lorsqu’il a tiré, tuant la directrice de la photographie Halyna Hutchins et blessant le réalisateur du film.

Les autorités n’ont toujours pas le téléphone de l’acteur.

Alec Baldwin a déclaré dans un message sur Instagram samedi que le Nouveau-Mexique doit passer par les forces de l’ordre de New York et que le processus pour spécifier exactement ce qui est nécessaire prend du temps.

«Ils ne peuvent pas simplement passer par votre téléphone et prendre vos photos, ou vos messages d’amour à votre femme, ou quoi que ce soit d’autre», a-t-il déclaré.

Alec Baldwin a déclaré qu’il ne savait pas que l’arme qu’il tenait contenait une balle réelle. Les enquêteurs tentent de trouver d’où provenait la balle et, dans le mandat de perquisition pour le téléphone de l’acteur, ils ont déclaré qu’ils recherchaient des messages texte, des images, des vidéos, des appels ou toute autre information liée au film.

«Toute suggestion selon laquelle je ne me conforme pas aux demandes ou aux ordres» ou «aux mandats de perquisition concernant mon téléphone est de la foutaise, c’est un mensonge», a-t-il déclaré.