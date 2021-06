751 sépultures anonymes trouvées près d’un ancien pensionnat en Saskatchewan

PREMIÈRE NATION DE COWESSESS — La Première Nation de Cowessess révèle avoir découvert 751 sépultures anonymes sur le site d’un ancien pensionnat autochtone en Saskatchewan.

Les détails entourant la découverte ont été dévoilés en conférence de presse, jeudi matin. C’est grâce à l’utilisation d’une technologie de radar pénétrant que la présence des corps a pu être confirmée sur le terrain de l’ancien pensionnat Marieval.

«On a toujours su qu’il y avait des tombes ici», a déclaré le chef de la Première Nation de Cowessess, Cadmus Delorme, en conférence de presse virtuelle.

Le chef a montré à l’écran un grand terrain gazonné parsemé de petits drapeaux colorés.

«Le site des sépultures est là et il est réel», a-t-il laissé tomber avant d’ajouter: «Il y a 751 drapeaux.»

Il s’agirait du plus grand nombre de sépultures anonymes retrouvées sur un même site au Canada.

L’ancien pensionnat est situé à environ 160 kilomètres à l’est de Regina et a été construit en 1899 par des missionnaires de l’Église catholique romaine.

Mercredi soir, le chef de l’Assemblée des Premières Nations (APN), Perry Bellegarde, avait réagi sur Twitter en qualifiant la nouvelle de «tragique, mais pas surprenante».

«J’exhorte les Canadiens à se tenir debout avec les Premières Nations dans cette période extrêmement difficile et émotive», a-t-il ajouté.

Le premier ministre Scott Moe a également réagi. Il a affirmé que «la Saskatchewan pleure pour les défunts de ces tombes anonymes découvertes près de l’ancien pensionnat autochtone».

«Je crois comprendre qu’il y avait plusieurs enfants et ça brise le coeur de penser que tant d’enfants ont perdu la vie après avoir été séparés de leur famille», a indiqué M. Moe dans un gazouillis.

«Malheureusement, d’autres Premières Nations de la Saskatchewan pourraient vivre un choc similaire alors que les recherches se poursuivent sur divers sites d’anciens pensionnats autochtones à travers la province», a-t-il ajouté.

«Nous sommes reconnaissants envers les leaders autochtones qui effectuent les recherches et nous continuons à leur offrir notre entière collaboration afin de permettre aux survivants, aux familles et aux communautés de notre province de faire leur deuil».

Le premier ministre Scott Moe a indiqué qu’il a discuté avec le chef de Cowessess, Cadmus Delorme ainsi que Bobby Cameron, le chef de la Fédération des nations autochtones souveraines pour leur offrir le soutien du gouvernement provincial.

Quant au gouvernement fédéral, il a commencé à financer l’ancien pensionnat en 1901 et a pris le contrôle de son administration en 1969. L’école a été cédée à la première Nation de Cowessess en 1987, soit dix ans avant sa fermeture.

Le mois dernier, la Première Nation de Tk’emlups te Secwepemc en Colombie-Britannique a annoncé la découverte des sépultures anonymes de 215 enfants sur le site d’un ancien pensionnat autochtone de Kamloops.

On estime à 150 000 le nombre d’enfants autochtones ayant fréquenté les pensionnats entre 1860 et 1996. La Commission de vérité et réconciliation a documenté les histoires de survivants et de familles dans son rapport publié en 2015. On y rapporte des mauvais traitements, dont des abus psychologiques, physiques et sexuels. On recensait également au moins 4100 décès d’enfants dans ces écoles.

Une ligne téléphonique d’écoute est mise à la disposition des survivants et de leurs proches qui ressentent le besoin d’obtenir de l’aide en raison du choc ressenti par l’évocation de cette nouvelle. Le numéro de la ligne du «Programme de soutien en santé: résolution des questions des pensionnats indiens» est le: 1-866-925-4419.