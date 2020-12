Alerte AMBER à Terrebonne: la police recherche un Land Rover Discovery bleu

La Sûreté du Québec (SQ) a a lancé dimanche une alerte AMBER concernant la disparition deux fillettes à Terrebonne, dans la région de Lanaudière.

Les policiers recherchent Dayana Di Menna, âgée de 7 ans, qui mesure 1,04 mètre. Elle a les cheveux et les yeux bruns.

La SQ demande également l’aide de la population pour retrouver Liana Di Menna, âgée de 2 ans, qui a les cheveux et les yeux bruns. Elle mesure 76 centimètres et portait un manteau et un pantalon rouge et blanc.

Elles auraient été enlevées par Jessica Kate Boulet, une femme de 34 ans.

Elles ont été vues pour la dernière fois à bord d’un Land Rover Discovery bleu, 2019. Selon la SQ, le véhicule serait parti en direction ouest vers Bois-des-Fillion.

La plaque d’immatriculation est FMV 6823.