Alerte Amber: deux petites filles de Lévie et leur père restent introuvables

SAINT-APOLLINAIRE, Qc — Les deux petites filles de Lévis et leur père, Martin Carpentier, n’avaient pas encore été localisés vendredi matin, plus de 36 heures après leur disparition à la suite d’un accident de la route nébuleux survenu sur l’autoroute 20 à Saint-Apollinaire, à l’ouest de Lévis.

La Sûreté du Québec (SQ) a déclenché une alerte Amber jeudi.

Norah Carpentier, 11 ans, ainsi que sa soeur, Romy, 6 ans, ont été vues pour la dernière fois mercredi, vers 20 h 30, à Lévis, en compagnie de leur père âgé de 44 ans. Les trois auraient été impliqués dans une sortie de route de leur véhicule de marque Volkswagen Passat 2008, qui aurait effectué des tonneaux.

Lors de l’arrivée des services d’urgence, le véhicule était inoccupé. Des recherches ont été effectuées dans le secteur boisé de l’incident, notamment avec l’hélicoptère de la SQ, mais elles ont été vaines.

En soirée jeudi, la SQ a dit croire que le trio se trouvait encore dans la région de Saint-Apollinaire. La police a lancé un appel à l’aide aux habitants du secteur en leur demandant d’inspecter leur propriété, y compris les remises, les chalets et les terres à bois.

Vendredi matin, des recherches exhaustives devaient reprendre dans cette région.

Aux dernières nouvelles, la SQ ignorait encore les motivations de Martin Carpentier. Sur les réseaux sociaux, une femme qui s’identifiait comme la mère des deux petites filles a indiqué qu’il fallait «retrouver mes filles et leur papa».

— — —

Description des personnes recherchées:

— Norah Carpentier: 11 ans, 1,57 mètre (5 pieds et 2 pouces) portait une casquette blanche ainsi que des sandales blanches.

— Romy Carpentier: 6 ans, 91 centimètres (trois pieds) portait un chandail rose, des boucles d’oreilles en argent en forme de coeur et du vernis à ongles rouge.

— Martin Carpentier: 44 ans, portait un t-shirt gris et des jeans. Il pèse 59 kilos (130 livres) et mesure 1,78 mètre (5 pieds et 10 pouces).