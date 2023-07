Alerte Amber en Colombie-Britannique: la mère aurait «préplanifié» un enlèvement

SURREY, C.-B. — La police affirme avoir des «informations crédibles» selon lesquelles deux enfants faisant l’objet d’une alerte Amber ont été retirés «de la carte» dans un enlèvement «préplanifié» présumé par leur mère.

La Gendarmerie royale du Canada (GRC) de Surrey dit croire que Verity Bolton, ainsi que son père Robert et son petit ami Abraxus Glazov, vivent dans des caravanes dans une zone rurale depuis que la femme n’a pas retourné les enfants à leur père plus tôt ce mois-ci.

La police dit avoir reçu 180 informations sur l’affaire, mais on ne sait toujours pas où se trouvent Aurora, 8 ans, et Joshuah Bolton, 10 ans. Ils ont été vus pour la dernière fois dans une station-service de Merritt, en Colombie-Britannique, le 7 juillet dernier.

Les enquêteurs disent que le petit ami de Verity Bolton, âgé de 53 ans, est un amateur de plein air et de pêche de la ville de Nelson et qu’il a vécu sous le radar dans le passé.

Selon la GRC, Robert Bolton, le grand-père des enfants, âgé de 74 ans, n’est pas allé chez lui à Chilliwack depuis le 30 juin, date à laquelle les agents ont rapporté avoir rencontré sa fille.

La sergente Tammy Lobb affirme que le public jouera un rôle majeur dans la localisation des enfants.

«Nous avons besoin que le public soit au fait des informations et des photos que nous avons partagées et qu’il soit nos yeux et nos oreilles. Continuez à nous appeler avec des conseils et des observations possibles», a-t-elle ajouté.

La police a mis en place une ligne téléphonique et un compte de messagerie la semaine dernière pour recueillir des informations sur l’affaire.

Les autorités ont lancé l’alerte Amber pour la première fois le 19 juillet, lorsque les enfants n’ont pas été rendus comme prévu à leur père, qui en a la garde principale.

Selon la police, la dernière observation confirmée de Verity Bolton a eu lieu dans une épicerie de Kamloops, en Colombie-Britannique, le 15 juillet.