Alerte aux inondations en Colombie-Britannique, dans environ la moitié de la province

Alerte aux inondations en Colombie-Britannique.

Des centaines de résidents du sud et du centre de la province ont été avertis qu’ils pourraient devoir quitter leur domicile rapidement en raison de la crue des eaux.

Les avertissements, les veilles et les avis d’inondation couvrent environ la moitié de la province, bien que les régions les plus menacées soient celles de Boundary et de Thompson.

De fortes pluies samedi et la veille, après une semaine de températures record qui ont fait fondre la neige, ont gonflé les niveaux des rivières et des ruisseaux et parfois provoqué des coulées de boue.

Des alertes d’évacuation ont été émises pour près de 900 propriétés dans le village de Salmo et les collectivités voisines d’Erie et d’Ymir, ainsi que pour des résidences à Grand Forks et dans le district régional de Kootenay Boundary.

La communauté autochtone d’Okanagan a donné un ordre d’évacuation pour un petit nombre de maisons le long de Whiteman’s Creek, où l’eau se déplace rapidement.

Les autorités de la province disent avoir distribué plus de 200 000 sacs de sable dans des collectivités, y compris à Grand Forks et à Cache Creek, qui ont été durement touchées par les inondations.

Le ministère des Transports de la Colombie-Britannique a entreposé de l’équipement et du matériel à des endroits stratégiques, tout en surveillant étroitement les infrastructures qui pourraient devoir être renforcées.