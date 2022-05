Carl Girouard reconnu criminellement responsable des attaques au sabre

L’auteur des attaques au sabre dans le Vieux-Québec, Carl Girouard, a été reconnu criminellement responsable des actes qu’il a commis le soir de l’Halloween 2020, et coupable des sept chefs d’accusation qui pesaient contre lui.

Le verdict est tombé vendredi après-midi au palais de justice de Québec. Les 11 membres du jury ont unanimement décidé que Girouard était coupable des meurtres au premier degré de Suzanne Clermont et François Duchesne.

Il a aussi été reconnu coupable de cinq tentatives de meurtre.

Le jury n’a donc pas retenu la défense de l’accusé qui soutenait être non criminellement responsable pour cause de troubles mentaux et qu’il ne pouvait pas dissocier le bien du mal.

Le début des observations sur la peine est prévu le 10 juin. Le juge François Grenier préfère attendre une décision de la Cour suprême avant de se prononcer sur la sentence.

Le plus haut tribunal du pays doit rendre vendredi prochain un jugement à propos du tueur de la grande mosquée de Québec et des peines minimales d’emprisonnement dans les cas de meurtres multiples.

