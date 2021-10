Eric Girard présentera une mise à jour économique le 25 novembre

QUÉBEC — Le ministre des Finances, Eric Girard, présentera une mise à jour économique dont l’accent sera mis sur la pénurie de main-d’œuvre le 25 novembre.

Le grand argentier du Québec s’est également engagé à présenter des mesures ciblées pour lutter contre la hausse du coût de la vie.

En mêlée de presse à l’Assemblée nationale mercredi, M. Girard a dit constater un «changement important» cette année au niveau de l’inflation.

«Habituellement, on a une inflation qui avoisine 2 % par année. Cette année, ça pourrait atteindre plus de 4 % en moyenne. C’est un changement important.

«Il y a plusieurs explications à ça. Il y a des éléments temporaires et permanents, mais ce qui est certain, c’est qu’on doit aider les Québécois», a-t-il ajouté.

Certaines mesures d’allégements seront donc destinées à ceux «qui ne bénéficient pas de hausse de revenu pour faire face aux hausses du coût de la vie», a-t-il précisé.

Par ailleurs, le mois dernier, le premier ministre François Legault avait déclaré devant les membres de la Fédération québécoise des municipalités (FQM) que la requalification de la main-d’œuvre serait une priorité.

«Les gens qui étaient dans un secteur où il y a un petit peu moins d’avenir, et qui veulent aller dans un secteur où il y a plus d’avenir, bien on va (…) accompagner financièrement les personnes à se requalifier», avait-il dit.

«Sans « scooper » le mini-budget qui s’en vient au mois de novembre, ça va être un sujet très important.»

Dans son discours d’ouverture le 19 octobre dernier, M. Legault a promis d’ajouter des travailleurs qualifiés dans les secteurs de la construction, des technologies de l’information et du génie, par exemple.

Mercredi, M. Girard a réitéré son objectif de revenir à l’équilibre budgétaire, après contribution au Fonds des générations, en 2027-2028.